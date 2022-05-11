Tính từ 16h ngày 10/5 đến 16h ngày 11/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.758 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 10/5 đến 16h ngày 11/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.758 ca ghi nhận trong nước (giảm 96 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.921 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (538), Nghệ An (178), Phú Thọ (159), Bắc Ninh (130), Bắc Giang (101), Quảng Ninh (98), Yên Bái (95), Tuyên Quang (92), Vĩnh Phúc (88), Quảng Bình (83), Bắc Kạn (75), Nam Định (74), Lào Cai (69), Thái Bình (62), Hà Nam (61), Hưng Yên (60), Lâm Đồng (57), Đà Nẵng (56), Hải Dương (52), Ninh Bình (49), Hải Phòng (42), Thái Nguyên (40), Đắk Nông (34), Cao Bằng (33), Sơn La (33), Bình Dương (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Quảng Ngãi (29), Hòa Bình (28), Hà Tĩnh (27), Quảng Trị (26), Hà Giang (25), Lạng Sơn (24), TP. Hồ Chí Minh (23), Điện Biên (20), Bình Phước (18), Thanh Hóa (15), Lai Châu (15), Bến Tre (14), Gia Lai (14), Tây Ninh (12), Bình Định (9), Vĩnh Long (7), Bạc Liêu (5), Hậu Giang (5), Thừa Thiên Huế (5), Bình Thuận (5), Khánh Hòa (5), Phú Yên (3), Cà Mau (2), Long An (1), Trà Vinh (1), Đồng Tháp (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-71), Vĩnh Phúc (-68), Quảng Trị (-48).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (+83), Nghệ An (+69), Quảng Bình (+37).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.075 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.683.972 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.962 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.676.220 ca, trong đó có 9.324.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.593.147), TP. Hồ Chí Minh (608.799), Nghệ An (483.023), Bắc Giang (385.964), Bình Dương (383.572).

Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận 2.855 ca bệnh COVID-19, tăng 679 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 9/5 đến 16h ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.855 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.854 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-11-5-viet-nam-ghi-nhan-2758-ca-benh-covid-19-ha-noi-dung-dau-voi-538-ca-468005.html