Tính từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước (giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước (giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.355 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (437), Bắc Ninh (98), Yên Bái (76), Quảng Ninh (75), Nghệ An (64), Vĩnh Phúc (63), Tuyên Quang (61), Thái Bình (54), Phú Thọ (53), Hải Dương (45), Quảng Bình (44), Thái Nguyên (44), Lào Cai (33), Bắc Kạn (25), Bình Dương (24), Đà Nẵng (22), Hà Tĩnh (22), Hưng Yên (22), Thanh Hóa (22), Ninh Bình (21), Hải Phòng (19), TP. Hồ Chí Minh (19), Hòa Bình (17), Hà Nam (16), Nam Định (16), Bình Phước (15), Cao Bằng (15), Quảng Trị (14), Sơn La (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Điện Biên (11), Quảng Ngãi (11), Hà Giang (11), Lạng Sơn (8 ), Lâm Đồng (7), Tây Ninh (6), Lai Châu (5), Bến Tre (5), Phú Yên (5), Cà Mau (4), Bắc Giang (4), Long An (3), Bình Định (3), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Vĩnh Long (1), Kiên Giang (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-24), Đà Nẵng (-24), Phú Thọ (-20).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+41), Hải Dương (+23), Thanh Hóa (+22).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 2.403 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.698.180 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.093 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.690.425 ca, trong đó có 9.356.946 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.595.538), TP. Hồ Chí Minh (608.973), Nghệ An (483.573), Bắc Giang (386.445), Bình Dương (383.693).

Ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận 1.895ca bệnh COVID-19, giảm 331 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 13/5 đến 16h ngày 14/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.895 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-16-5-viet-nam-ghi-nhan-1550-ca-benh-covid-19-giam-46-ca-so-voi-ngay-truoc-do-469186.html