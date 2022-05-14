Ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận 1.895ca bệnh COVID-19, giảm 331 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 14/05/2022 17:50

Tính từ 16h ngày 13/5 đến 16h ngày 14/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.895 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 13/5 đến 16h ngày 14/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.895 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.585 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (489), Nghệ An (115), Quảng Ninh (95), Vĩnh Phúc (92), Phú Thọ (92), Yên Bái (86), Tuyên Quang (81), Thái Bình (66), Quảng Bình (54), Bắc Kạn (52), Lào Cai (51), Thái Nguyên (47), TP. Hồ Chí Minh (45), Hà Nam (41), Lâm Đồng (38), Lai Châu (34), Nam Định (30), Đà Nẵng (27), Lạng Sơn (26), Ninh Bình (24), Hưng Yên (22), Hà Tĩnh (22), Đắk Nông (22), Hải Phòng (22), Bình Dương (22), Sơn La (21), Cao Bằng (21), Điện Biên (16), Hải Dương (15), Hòa Bình (13), Bình Định (13), Phú Yên (12), Bình Phước (11), Thanh Hóa (10), Hà Giang (10), Bắc Giang (9), Gia Lai (8 ), Quảng Trị (7), Tây Ninh (7), Cần Thơ (5), Bình Thuận (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Đồng Nai (4), Khánh Hòa (4), Đồng Tháp (2), Cà Mau (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-114), Bắc Ninh (-70), Phú Thọ (-28).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (+23), Hà Nam (+12), Đắk Nông (+12).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 2.589 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.695.036 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.069 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.687.283 ca, trong đó có 9.346.775 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.594.640), TP. Hồ Chí Minh (608.929), Nghệ An (483.429), Bắc Giang (386.439), Bình Dương (383.645).

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