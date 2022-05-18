Tính từ 16h ngày 17/5 đến 16h ngày 18/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.831 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.830 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 17/5 đến 16h ngày 18/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.831 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.830 ca ghi nhận trong nước (tăng 45 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.557 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (403), Vĩnh Phúc (139), Phú Thọ (125), Bắc Ninh (80), Nghệ An (80), Yên Bái (70), Hải Phòng (70), Quảng Ninh (69), Tuyên Quang (52), Bắc Kạn (49), TP. Hồ Chí Minh (45), Hải Dương (41), Thái Bình (40), Thái Nguyên (40), Lào Cai (39), Quảng Bình (36), Đà Nẵng (33), Nam Định (32), Quảng Trị (31), Sơn La (30), Hưng Yên (27), Hà Tĩnh (23), Lâm Đồng (21), Bình Dương (20), Hòa Bình (20), Hà Nam (20), Lạng Sơn (20), Bình Phước (19), Cao Bằng (16), Điện Biên (16), Ninh Bình (15), Gia Lai (12), Tây Ninh (11), Bắc Giang (10), Hà Giang (10), Thanh Hóa (9), Lai Châu (8 ), Bình Định (7), Long An (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Cà Mau (5), Khánh Hòa (5), Quảng Ngãi (5), Vĩnh Long (4), Cần Thơ (4), Phú Yên (4), Đồng Tháp (2), Bạc Liêu (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (-30), Nghệ An (-17), Hà Nội (-16).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+70), Bắc Ninh (+29), Lâm Đồng (+21).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 2.118 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.701.796 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.124 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.694.040 ca, trong đó có 9.370.477 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.596.360), TP. Hồ Chí Minh (609.054), Nghệ An (483.750), Bắc Giang (386.472), Bình Dương (383.739).

Ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận 1.785 ca bệnh COVID-19, tăng 237 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 16/5 đến 16h ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.785 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-18-5-viet-nam-ghi-nhan-1831-ca-benh-covid-19-hai-phong-la-dia-phuong-co-so-ca-tang-cao-nhat-so-voi-ngay-truoc-do-469650.html