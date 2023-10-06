"Dự kiến tuần sau, Sở Y tế sẽ lập hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình tiếp nhận bệnh nhân và phân tích nguyên nhân trẻ 6 tuổi tử vong”, bệnh viện thông tin

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/10, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã có báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM về quá trình tiếp nhận cháu P.N.Q (6 tuổi) đến khám tại phòng khám chuyên khoa nhi của bệnh viện do bác sỹ N.T khám và tư vấn cho mẹ cháu bé.

Vào chiều ngày 5/10, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho hay đến thời điểm này chưa thể kết luận chính thức bánh su kem bị nhiễm khuẩn ở khâu nào, nhiễm vào bánh như thế nào.

Trước đó, Sở Y tế đã lập tổ công tác gồm chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm để đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng như các bệnh viện khác ở TP.HCM cho trẻ có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại các Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Nếu tìm ra được nhiễm khuẩn ở khâu nào, có trách nhiệm của công ty sẽ xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo bà Lan, việc chỉ tập trung vào điều tra bánh su kem là do em bé 6 tuổi này không hề nhập tiệc trung thu, mà chỉ ăn bánh su kem do mẹ mang về nhà.

Sau đó, điểm chung của tất cả trẻ ngộ độc được phát hiện đều ăn bánh su kem.

Hiện có hai mẫu bánh được đưa đi kiểm nghiệm gồm: mẫu bánh còn sót lại của cư dân trong chung cư và mẫu bánh của cơ sở sản xuất vẫn còn lưu vào ngày 29-9.

Bà Lan cho hay, khi phát hiện vụ việc thì đã chậm, từ tối 29-9 đến sáng thứ hai 2-10 cơ quan chức năng mới vào cuộc, đây là bài học cần rút ra giữa các đơn vị.

“Giá như Công an TP Thủ Đức thông tin ngay lập tức, giá như mẹ cháu bé, ban quản lý chung cư phải thông báo đến cơ quan chức năng. Chúng ta đã bị chậm một bước. Nếu được thông báo sớm, chúng ta có thể giải quyết kịp thời. Một số em có thể trạng yếu, có bệnh nền cực kỳ nguy hiểm”, bà Lan cho hay.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hải Nam - phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết theo báo cáo của các bệnh viện, hiện có 17 trẻ có triệu chứng ngộ độc tại chung cư Palm Heights đang được điều trị, sức khỏe đều ổn định.

Ngành y tế chỉ đạo tổ chức buổi tập huấn ứng phó tình huống ngộ độc, đảm bảo trang thiết bị khi có ngộ độc xảy ra...

Trước câu hỏi liên quan đến việc bé gái 6 tuổi trước khi tử vong được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) nhưng được các bác sĩ kê đơn thuốc cho về, ông Nam cho hay đây là trường hợp ngộ độc tử vong phức tạp, khó nhận biết hơn so với trường hợp ngộ độc trước đây.

Hiện tại, ngành y tế đang tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhi.