Không còn vaccine '5 trong 1' và các vaccine khác còn rất ít, Bộ Y tế nói gì?

Tin y tế 24/05/2023 10:30

Mới đây, Bộ Y tế đã lên tiếng về việc vắc xin 5 trong 1 đã hết, một số vaccine khác cũng dần cạn kiệt.

Theo đó, DPT-VGB-HiB, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib. Theo bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế thông tin trên VnExpress, hiện chỉ có một số huyện, xã còn rải rác vài liều vaccine 5 trong 1, đủ dùng đến tháng 4.

Một số vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng như vaccine DPT cũng bắt đầu hết; vaccine BCG (phòng bệnh lao), sởi, rubella dùng được đến tháng 8; vaccine phòng bại liệt bOPV (dạng uống) sẽ thiếu trong vài tháng tới; vaccine uốn ván có thể dùng đến hết năm 2023.

Tình trạng thiếu trở nên trầm trọng khi theo quy định mới, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách cho Bộ Y tế mua, đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách. Tức là địa phương sẽ tự mua sắm vaccine tiêm chủng mở rộng phục vụ nhu cầu của tỉnh thành. Trong bối cảnh này, các địa phương kêu khó, do chưa triển khai lần nào, chưa tìm được nguồn cung và cũng lo giá mua chênh lệch.

Không còn vaccine '5 trong 1' và các vaccine khác còn rất ít, Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 1
Bộ Y tế thông tin về việc vaccine đã hết. Ảnh: VnExpress

Đại diện Bộ Y tế đang rất nỗ lực, sắp tới đây sẽ trình báo cáo lên Chính phủ với mong muốn tiếp tục được cung ứng tập trung vaccine. Theo đó, hình thức được đề xuất là Bộ Y tế sẽ xây dựng một khung giá chung với vaccine nhập khẩu 5 trong 1.

Các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế, sau khi có kết quả mua sắm qua đấu thầu hoặc đàm phán giá theo quy định thì nhanh chóng ký hợp đồng để nhận vaccine. Cách thức này giống như việc các Sở Y tế đã thực hiện để mua một số loại thuốc tập trung.

Đối với vaccine trong nước, Bộ Y tế đang cố gắng để được đặt hàng từ Trung ương trong chương trình tiêm chủng mở rộng và có một giá cụ thể. Địa phương sẽ dựa vào đó để ký hợp đồng với nhà sản xuất trong nước và nhận vaccine.

Không còn vaccine '5 trong 1' và các vaccine khác còn rất ít, Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 2

Tiêm ngừa vaccine cho trẻ nhỏ ở TP.HCM. Ảnh: Internet

“Chúng ta đang rất thiếu vaccine. Trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức đề nghị số lượng đặt hàng. Địa phương phải nỗ lực, nắm được con số chính xác, ở mức tối đa nhất có thể, tránh tình trạng quá thừa hoặc quá thiếu so với số lượng đề xuất. Không thể nào nói chúng tôi đặt 100 liều nhưng chỉ lấy 50 liều. Việc này rất khó khăn, vì phải ký hợp đồng với nhà sản xuất để nhận vaccine", bà Hồng thông tin trên Zing News cho hay.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2022, 1.175.356 trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cơ bản với tỷ lệ 87,6% (chưa đạt so với chỉ tiêu từ 90% trở lên). Tỷ lệ tiêm chủng tất cả vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đều chưa đạt chỉ tiêu ngoại trừ vaccine DPT-VGB-Hib.

Trên quy mô tuyến tỉnh, cả nước có 34/63 tỉnh thành đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi từ 90% trở lên. Riêng khu vực miền Nam có 3/20 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng toàn khu vực đạt 79,5%.

Vụ nam sinh lớp 6 tử vong sau trải nghiệm bắt ngao: Chuyên gia lên tiếng về tình trạng ngưng tim ngưng thở và 'khung giờ vàng'

Vụ nam sinh lớp 6 tử vong sau trải nghiệm bắt ngao: Chuyên gia lên tiếng về tình trạng ngưng tim ngưng thở và 'khung giờ vàng'

Bác sĩ lên tiếng sau vụ việc nam sinh lớp 6 tử vong khi trải nghiệm bắt ngao khiến nhiều người bất ngờ vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   vắc xin 5 trong 1 thiếu vắc xin Thiếu vắc xin tiêm chủng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg