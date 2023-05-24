Không còn vaccine '5 trong 1' và các vaccine khác còn rất ít, Bộ Y tế nói gì?

Một số vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng như vaccine DPT cũng bắt đầu hết; vaccine BCG (phòng bệnh lao), sởi, rubella dùng được đến tháng 8; vaccine phòng bại liệt bOPV (dạng uống) sẽ thiếu trong vài tháng tới; vaccine uốn ván có thể dùng đến hết năm 2023.

Theo đó, DPT-VGB-HiB, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib. Theo bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế thông tin trên VnExpress, hiện chỉ có một số huyện, xã còn rải rác vài liều vaccine 5 trong 1, đủ dùng đến tháng 4.

Đại diện Bộ Y tế đang rất nỗ lực, sắp tới đây sẽ trình báo cáo lên Chính phủ với mong muốn tiếp tục được cung ứng tập trung vaccine. Theo đó, hình thức được đề xuất là Bộ Y tế sẽ xây dựng một khung giá chung với vaccine nhập khẩu 5 trong 1.

Tình trạng thiếu trở nên trầm trọng khi theo quy định mới, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách cho Bộ Y tế mua, đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách. Tức là địa phương sẽ tự mua sắm vaccine tiêm chủng mở rộng phục vụ nhu cầu của tỉnh thành. Trong bối cảnh này, các địa phương kêu khó, do chưa triển khai lần nào, chưa tìm được nguồn cung và cũng lo giá mua chênh lệch.

Các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế, sau khi có kết quả mua sắm qua đấu thầu hoặc đàm phán giá theo quy định thì nhanh chóng ký hợp đồng để nhận vaccine. Cách thức này giống như việc các Sở Y tế đã thực hiện để mua một số loại thuốc tập trung.

Đối với vaccine trong nước, Bộ Y tế đang cố gắng để được đặt hàng từ Trung ương trong chương trình tiêm chủng mở rộng và có một giá cụ thể. Địa phương sẽ dựa vào đó để ký hợp đồng với nhà sản xuất trong nước và nhận vaccine.

Tiêm ngừa vaccine cho trẻ nhỏ ở TP.HCM. Ảnh: Internet

“Chúng ta đang rất thiếu vaccine. Trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức đề nghị số lượng đặt hàng. Địa phương phải nỗ lực, nắm được con số chính xác, ở mức tối đa nhất có thể, tránh tình trạng quá thừa hoặc quá thiếu so với số lượng đề xuất. Không thể nào nói chúng tôi đặt 100 liều nhưng chỉ lấy 50 liều. Việc này rất khó khăn, vì phải ký hợp đồng với nhà sản xuất để nhận vaccine", bà Hồng thông tin trên Zing News cho hay.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2022, 1.175.356 trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cơ bản với tỷ lệ 87,6% (chưa đạt so với chỉ tiêu từ 90% trở lên). Tỷ lệ tiêm chủng tất cả vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đều chưa đạt chỉ tiêu ngoại trừ vaccine DPT-VGB-Hib.

Trên quy mô tuyến tỉnh, cả nước có 34/63 tỉnh thành đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi từ 90% trở lên. Riêng khu vực miền Nam có 3/20 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng toàn khu vực đạt 79,5%.