Tối ngày 17/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân N.T.K. (12 tuổi) bị đa chấn thương, sốc mất máu, chấn thương gan độ V, dập phổi 2 bên.
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Theo thông tin từ Zingnews, bé N.T.K. (12 tuổi, ngụ Bến Tre) đang chơi với bạn thì ngã ra đường. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao đến, cán ngang qua vùng bụng nạn nhân. Tại hiện trường, công an đã đưa bé trai đến bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, bé được chẩn đoán đa chấn thương, được sơ cứu và chuyển khẩn lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).
Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện bóp bóng hỗ trợ thở, môi tái, tay chân mát lạnh. Mạch quay bắt nhẹ, huyết áp tụt thấp đến mức không đo được. Tim đập nhanh, bụng căng trướng. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương do tai nạn giao thông, chấn thương gan độ V, dập phổi 2 bên.
Sau đó, ekip khoa Cấp cứu thiết lập đường truyền trung tâm, bồi hoàn máu liên tục cho bệnh nhi, đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động bác sĩ chuyên khoa ngoại Tổng hợp - Lồng ngực, Mạch máu để mổ khẩn.
Theo nguồn tin từ báo Dân trí, sau nhiều giờ phẫu thuật rất căng thẳng, ekip điều trị phát hiện gan có vết rách phức tạp dài hơn 10cm, sâu 4cm, máu tràn đầy ổ bụng, hút được hơn 2.000ml. Toàn bộ ruột bệnh nhi bị tái, phù nề do thiếu máu nuôi.
Nhận thấy tình trạng trên, ekip gây mê phải bồi hoàn liên tục gần 4 lít máu và chế phẩm máu để giữ huyết áp sinh tồn cho bé. Cuộc mổ cấp cứu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.
Hiện tại, sau 5 ngày điều trị, hồi sức tích cực hậu phẫu, phối hợp nhiều chuyên khoa, bệnh nhi tỉnh dần, cải thiện các chức năng tạng bị ảnh hưởng, da niêm mạc hồng, bụng mềm và tạm thời qua cơn nguy kịch.