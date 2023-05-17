Hi hữu: Sau bữa cơm dùng cá rô phi, người phụ nữ bị thủng động mạch nguy kịch

Tin y tế 17/05/2023 16:01

Đây là một tai nạn cực kỳ hiếm gặp, diễn tiến nhanh chóng và tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90% nếu không kịp can thiệp.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, bệnh nhân là chị N.T.N.G. (34 tuổi, quê Bến Tre), nhập viện trong tình trạng bị xương cá rô phi xuyên thủng thực quảnthủng động mạch chủ ngực.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó có mua 1,3 kg cá phi (hay còn gọi là cá rô phi) về chế biến. Đang ăn trưa, chị thấy hơi khó chịu vùng cổ, nuốt thêm vài miếng cơm thì bắt đầu tức ngực. Tưởng mệt mỏi bình thường nên chị G. đi nằm nghỉ. Đến chiều cùng ngày, thấy cơn đau không giảm, chị đi khám bệnh thì được chẩn đoán bị trào ngược dạ dày, thực quản.

Hi hữu: Sau bữa cơm dùng cá rô phi, người phụ nữ bị thủng động mạch nguy kịch - Ảnh 1

Người phụ nữ hóc xương cá rô phi, điều trị tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Phụ Nữ Online

Nhưng sau hai ngày điều trị, tình trạng đau tức ngực, nuốt vướng ngày càng nặng, chị G. được người nhà đưa đến một cơ sở y tế ở TPHCM. Qua nội soi, bác sĩ quan sát thấy vùng vách trái thực quản viêm đỏ, đồng thời phát hiện một phần dị vật như xương cá đang cắm lún vào.

Tại đây, bệnh nhân đã trong tình trạng lừ đừ, đau tức ngực và mệt nhiều. Khi các bác sĩ nội soi tiêu hóa thám sát, dị vật đã xuyên thành thực quản ra ngoài lồng ngực, đâm thủng động mạch chủ ngực. Đặc biệt, mảnh xương cá không còn ở vị trí như hình ảnh trên phim chụp trước đó mà trôi tự do trong lồng ngực nạn nhân.

Bác sĩ cho hay đây là một tai nạn cực kỳ hiếm gặp, diễn tiến nhanh chóng và tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90% nếu không kịp can thiệp.

Sau gần 30 phút tìm kiếm, ekip phẫu thuật đã xác định được dị vật và xử lý. Chiếc xương cá lấy ra có chiều dài khoảng 3cm, chiều rộng chỗ lớn nhất khoảng 0,6cm.

Hi hữu: Sau bữa cơm dùng cá rô phi, người phụ nữ bị thủng động mạch nguy kịch - Ảnh 2
Xương cá lấy ra từ người bệnh nhân. Ảnh: Dân Trí 

Theo Bác sĩ Nguyễn Phú Hữu - Phó khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống - cho biết, trong các trường hợp cấp cứu nuốt dị vật đường tiêu hoá, nhiều bệnh nhân nhân không biết đã nuốt phải cái gì. Nếu di chuyển xuống theo đường tiêu hoá, các dị vật như xương cá, tăm xỉa răng hoặc các vật sắc nhọn có thể xuyên thủng ổ bụng hoặc tạo ổ nhiễm trùng trong ổ bụng, lồng ngực nhưng trường hợp xương cá đâm thủng thực quản rồi xuyên qua các tổ chức cơ, làm rách động mạch chủ ngực rất hi hữu và cực kỳ nguy hiểm.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối khi đã biết nuốt phải dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời và hiệu quả. Người bệnh tuyệt đối không dùng các phương pháp dân gian như cố nuốt thêm thức ăn, uống nước cho “trôi” xuống. Điều này tăng nguy cơ tổn thương ống tiêu hóa dẫn tới nhiễm trùng và các biến chứng nguy hiểm.

 

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Từ khóa:   hóc xương cá thủng thực quản thủng động mạch

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