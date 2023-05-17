Nghệ An: Áo khoác chống nắng cuốn vào bánh xe khiến cháu bé té ngã gãy tay

Theo người nhà kể lại, sau khi học xong, cháu N.T.A. được phụ huynh dùng xe máy chở về. Do trời nắng nên người nhà cho cháu A. mặc áo khoác chống nắng. Tuy nhiên, do áo khoác nắng dài nên sau khi đi được một lúc thì áo bị cuốn vào bánh xe kéo theo cháu A. ngã xuống đường. Ngay sau đó, người nhà đã đưa cháu lên cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 17/5, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ ( Nghệ An ) tiếp nhận bệnh nhi N.T.A. 8 tuổi trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu bị gãy.

Chiếc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe kéo theo cháu N.T.A. ngã xuống đường bị gãy tay. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sau khi vào viện, Cháu N.T.A. được các bác sĩ khám và chỉ định cho thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm, chụp X.Quang phát hiện gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay trái.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm. Hiện tại ca phẫu thuật đã thực hiện thành công, bệnh nhi N.T.A. đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Ngoại.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm cho cháu N.T.A.

Thông tin từ Báo Thanh Niên nói về việc này, trước đó từng có trường hợp một phụ nữ gặp nạn khi áo chống nắng bị cuốn vào bánh sau của xe máy. Vụ tai nạn hy hữu này khiến người phụ nữ đau đớn khi một cánh tay bị cuốn theo áo chống nắng và bị mắc kẹt vào bánh sau của chiếc xe.

Thời điểm đó, một người phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ 7C, khi đi qua khu công nghiệp WHA (xã Nghi Thuận) thì áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe phía sau và kéo luôn cánh tay của người này vào bánh xe.

Cẩn trọng với những tai nạn này. Ảnh: Thanh Niên

Những người đi đường đã dừng lại tìm cách giải cứu người phụ nữ đang đau đớn vì cánh tay bị mắc kẹt bên trong bánh xe máy.

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ, nhắc nhở nhau cẩn thận khi mặc áo chống nắng chạy xe ngoài đường.

Hiện nay, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, người dân thực hiện nhiều biện pháp để tránh nắng, trong đó có áo khoác chống nắng. Tuy nhiên đặc điểm của những chiếc áo này thường rất dài và khá rườm rà, nếu không cẩn thận có thể gặp những tai nạn bất ngờ như trường hợp cháu bé N.T.A. ở trên.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý hơn trong việc lựa chọn các biện pháp chống nắng, đặc biệt là khi mua, mặc áo khoác nắng cho bản thân và cho con, nhất là các cháu còn nhỏ tuổi khi tham gia giao thông, để hạn chế tối đa những bất trắc không lường trước được.