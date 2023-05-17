Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.043 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 853 ca khỏi bệnh, hiện có 75 bệnh nhân đang thở oxy.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam thời gian qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.596.662 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.193 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 853 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.633.704 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 65 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 6 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).Tình hình tiêm vaccine COVID-19

- Trong ngày 16/5 có 875 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.341.032 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.694.570 liều: Mũi 1 là 70.908.855 liều; Mũi 2 là 68.453.263 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.123.045 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.865.472 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.680.919 liều: Mũi 1 là 10.221.541 liều; Mũi 2 là 8.459.378 liều.

HCDC cho biết khi có kết quả xét nghiệm nhanh tại nhà dương tính với COVID-19, cần truy cập link: https://khaibaof0.tphcm.gov.vn để khai báo F0. Ảnh: Internet

Theo HCDC, nếu mắc COVID-19, cần tuân thủ cách ly tại nhà. Người bệnh hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác. Không sử dụng chung vật dụng, không ăn uống cùng với người khác. Không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi.

HCDC cho biết khi có kết quả xét nghiệm nhanh tại nhà dương tính với COVID-19, cần truy cập link: https://khaibaof0.tphcm.gov.vn để khai báo F0; cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính vào ngày 7; truy cập lại link trên và khai báo hoàn thành cách ly; liên hệ trạm y tế địa phương để được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly.

Sau 7 ngày, nếu kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc-xin.

F0, người chăm sóc hoặc sống cùng nhà với F0 cần làm gì?

Đối với F0, cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0. Nơi cách ly phải được giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng, vật dụng khó làm sạch tại khu vực này. Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa… hàng ngày và khi dây bẩn. Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.

Khi cách ly tại nhà, F0 sẽ tự theo dõi sức khỏe như: Đo thân nhiệt, đếm nhịp thở, đo SpO2 (nếu có thiết bị) ít nhất hai lần một ngày, hoặc khi cảm thấy mệt, khó thở. Tiếp tục sử dụng các thuốc điều trị bệnh nền theo toa của bác sĩ. Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Rửa mũi, súc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Có số điện thoại của nhân viên y tế cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ, hoặc tổ phản ứng nhanh cấp xã, huyện.