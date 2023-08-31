Hy hữu: Sán lá gan chui ra từ ống dẫn lưu đường mật của nam bệnh nhân 57 tuổi 

Tin y tế 31/08/2023 18:56

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt, vàng da, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu được chẩn đoán u đường mật gây tắc mật nên được đặt ống dẫn lưu đường mật. Nhưng bất ngờ phát hiện nhiều ký sinh trùng sán lá gan trưởng thành chui ra. 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nam bệnh nhân (57 tuổi, ở Hòa Bình) nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt, vàng da, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sán lá gan nhỏ.

Hy hữu: Sán lá gan chui ra từ ống dẫn lưu đường mật của nam bệnh nhân 57 tuổi  - Ảnh 1
PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Bệnh nhân cho biết ông thường xuyên ăn gỏi cá. Khoảng một tháng nay xuất hiện tình trạng bệnh ngày càng nặng lên, mặc dù đi khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Đỗ Duy Cường - giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết qua các chẩn đoán từ tuyến dưới, bệnh nhân đã được chụp cắt lớp ổ bụng, phát hiện giãn đường mật trong gan và được chẩn đoán theo dõi u đường mật. 

Sau khi được chẩn đoán u đường mật gây tắc mật, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và được tiến hành đặt ống dẫn lưu đường mật.

Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều sán lá gan trưởng thành kích thước 0,5 - 1cm chui theo ống dẫn lưu ra ngoài, xét nghiệm phân cũng thấy được trứng sán.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm sán lá gan nhỏ ký sinh ở gan gây ra tắc, nhiễm trùng đường mật. Từ đó, vi trùng chui vào máu gây ra nhiễm trùng máu nên rất dễ chẩn đoán nhầm với nhiễm trùng máu hoặc ung thư đường mật.

Sau khi được điều trị bằng các phương pháp đặc hiệu thuốc diệt sán Praziquantel, truyền kháng sinh, bệnh nhân hiện đã ổn định, tỉnh táo, hết sốt, đỡ hẳn vàng da, đỡ tắc mật hơn; ống dẫn lưu không còn sán chui ra và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

PGS Cường cho biết đây là một trường hợp hi hữu ở Việt Nam cũng như trên thế giới vì để chẩn đoán sán lá gan nhỏ thường phát hiện khó khăn, phải nhờ vào đặt ống dẫn lưu hút dịch tá tràng để xét nghiệm mới tìm thấy trứng sán. Hơn nữa chưa bao giờ phát hiện có nhiều sán trưởng thành chui ra từ đường dẫn lưu mật cũng như trứng sán lá gan nhỏ phát hiện ở trong phân như vậy _ theo Người Lao Động. 

Hy hữu: Sán lá gan chui ra từ ống dẫn lưu đường mật của nam bệnh nhân 57 tuổi  - Ảnh 2
Chưa có trường hợp bệnh nhân nào có nhiều sán trưởng thành chui ra từ đường dẫn lưu mật cũng như trứng sán lá gan nhỏ phát hiện ở trong phân như vậy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo PGS Cường, bệnh sán lá gan là bệnh nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây do tập quán sinh hoạt hay ăn gỏi cá và các thức ăn nấu chưa chín và có thể gây nên các biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Sán lá gan được chia làm 2 loại chính là sán lá gan nhỏ, và sán lá gan lớn. Người bị nhiễm bệnh do sán lá gan nhỏ thường do ăn các loại cá, ốc có chứa ấu trùng sán chưa được nấu chín hay ăn gỏi cá sống ao hồ, cá nước ngọt. Với sán lá gan lớn, người bị nhiễm bệnh thường do ăn các loại rau sống mọc ở dưới nước như (rau ngổ, rau cải xoong, rau rút, rau cần, …) có nhiễm ấu trùng sán, bệnh gây ra các tổn thương áp xe trong gan và có thể nhầm với nhiều bệnh lý của gan khác như áp xe do vi khuẩn, khối u gan hay nang gan.

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