Hy hữu: Cứu sống nam thanh niên bị đâm xuyên tim

Tin y tế 26/09/2023 18:06

Các bác sĩ ở Quảng Nam vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực.

Theo đó, khuya 25/9, bệnh nhân B.T.H. (30 tuổi, trú huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng khó thở với vết thương 2cm ở vùng ngực phải, toàn thân bất động, tay chân lạnh, tri giác lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được, SPO2 thấp.

Kết quả siêu âm cấp cứu tại giường phát hiện có máu màng phổi, màng tim. Sau khi đặt dẫn lưu tạm thời khoang màng phổi, thấy máu ra nhiều. Nhận định đây là vết thương thấu ngực phức tạp, ê kíp trực lập tức báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực tham gia, vừa hồi sức tích cực vừa chuyển bệnh nhân đến phòng mổ sau 15 phút nhập viện.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ tiến hành khâu vết thương tim, lấy hết máu cũ, đồng thời với hồi sức tích cực, kiểm soát các dấu hiệu sinh tồn. Sau phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình trạng bệnh nhân đang diễn biến tốt dần lên... Bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi thêm.

Hy hữu: Cứu sống nam thanh niên bị đâm xuyên tim - Ảnh 1

Ê Kíp phẫu thuật của BVĐK Trung ương Quảng Nam đã cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

TS.BS. Nguyễn Lương Tấn - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch (BVĐK Trung ương Quảng Nam) chia sẻ: Vết thương xuyên ngực là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch... Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng choáng không hồi phục, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng cho bệnh nhân. Do đó, ca phẫu thuật vết thương tim phổi rất phức tạp, đòi hỏi phải có ê kíp phẫu thuật - gây mê hồi sức có trình độ chuyên môn cao.

Hy hữu: Cứu sống nam thanh niên bị đâm xuyên tim - Ảnh 2

Nam thanh niên bị dao đâm thấu ngực vừa được cứu sống - Ảnh: VTC News

Theo ThS.BS. Dương Chí Lực - Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch (BVĐK Trung ương Quảng Nam), để phòng tránh các tai nạn ở tim cần tránh các động tác có nguy cơ tổn thương đến vùng ngực. 

Nếu có vết thương ở ngực dù nặng hay nhẹ cũng phải đến ngay cơ sở y tế có khoa Ngoại lồng ngực. Khi bị ngã hoặc bị tai nạn bất ngờ nên rèn luyện phải xạ thu tay che bảo vệ vùng ngực và vùng cổ.

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