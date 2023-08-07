Hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói, nhậu 3-4 lần/tuần, nam thanh niên tắc mao mạch, hoại tử xương

Tin y tế 07/08/2023 06:20

Tình trạng hút thuốc lá và sử dụng rượu bia lâu ngày đã dẫn đến viêm mạn tính và làm tắc các mao mạch nuôi chỏm xương đùi, làm các tế bào xương sụn vùng chỏm bị thiếu máu lâu ngày và hoại tử dần.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 6/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa điều trị thay khớp háng trái thành công cho nam thanh niên do hoại tử chỏm xương đùi.

 

Cụ thể, anh N.V.D (29 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị đau khớp háng trái nhiều năm nay, đã điều trị nội khoa (uống thuốc giảm đau, kháng viêm…) tại cơ sở y tế khác nhưng không thấy đỡ, mức độ đau ngày càng tăng dần, đi lại khó khăn, khó tham gia các hoạt động thường ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Theo gia đình, anh D. hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói và thường xuyên lạm dụng bia rượu với tần suất 3 – 4 lần/tuần.

Hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói, nhậu 3-4 lần/tuần, nam thanh niên tắc mao mạch, hoại tử xương - Ảnh 1
Anh D. hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói và thường xuyên lạm dụng bia rượu với tần suất 3 – 4 lần/tuần - Ảnh minh họa: Internet

Được người quen giới thiệu, anh D. đã đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Sau khi xem xét kỹ tình trạng bệnh và các kết quả cận lâm sàng, ê-kíp bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi trái.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện và được điều trị phẫu thuật thay khớp háng trái toàn phần. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công.

Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc và chỉ định tập vật lý trị liệu, quá trình hồi phục tốt. Ngày thứ 5 sau mổ, bệnh nhân có thể tập đi lại dần. Hiện người bệnh đã được xuất viện, theo dõi tái khám ngoại trú theo chỉ định của bác sĩ.

Về nguyên nhân hoại tử chỏm xương đùi ở người trẻ tuổi, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ThS.BS Lê Dũng - trưởng khoa cơ xương khớp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - cho biết: Hoại tử chỏm xương đùi là một trong những bệnh thường gặp ở khớp háng, về độ tuổi bệnh thường xảy ra ở độ tuổi từ 30 - 60. Trong đó nguyên nhân gây ra thường do chấn thương như trật khớp, gãy đầu trên xương đùi. Một nguyên nhân khác do tình trạng hút thuốc lá quá nhiều, lạm dụng rượu bia, dùng corticoid lâu ngày để điều trị các bệnh về khớp...

Trong trường hợp của nam thanh niên này, tình trạng hút thuốc lá và sử dụng rượu bia lâu ngày đã dẫn đến viêm mạn tính và làm tắc các mao mạch nuôi chỏm xương đùi, làm các tế bào xương sụn vùng chỏm bị thiếu máu lâu ngày và hoại tử dần.

Hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói, nhậu 3-4 lần/tuần, nam thanh niên tắc mao mạch, hoại tử xương - Ảnh 2
Hình ảnh X-quang chụp trước và sau thay khớp háng của bệnh nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tình trạng hoại tử chỏm xương đùi nếu được phát hiện chẩn đoán ở giai đoạn sớm có thể điều trị bằng các phương pháp nội khoa dùng thuốc, hạn chế lao động nặng hoặc tập thể thao quá sức, kết hợp các bài tập vật lý trị liệu... Tuy nhiên, khi phát hiện ở giai đoạn muộn, chỏm xương đùi đã hư hoàn toàn thì biện pháp cuối cùng là thay khớp háng - bác sĩ Dũng nói.

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Từ khóa:   thuốc lá rượu bia hoại tử xương

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