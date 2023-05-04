Hôm nay (4/5), Vĩnh Long ghi nhận 1 trường hợp tử vong do Covid-19 dù đã tiêm 4 mũi

Tin y tế 04/05/2023 18:23

Theo BS.CK1 Võ Hữu Phúc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long, trung tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, khu cách ly điều trị, thuốc, vật tư y tế và hạn chế người nuôi bệnh để đảm bảo bệnh viện an toàn và phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Theo thông tin từ VOV, hôm nay (4/5), tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1 trường hợp tử vong, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân nam, 35 tuổi quê ở  huyện Tam Bình, đã tiêm được 4 mũi vaccine, nhập viện vào ngày 30/4 vừa qua.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù bệnh nhân tử vong và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng địa phương vẫn đang tìm nguyên nhân tử vong vì trước đó bệnh nhân có uống rượu.

"Trường hợp này tử vong nhưng mình chưa xác định được là do Covid-19. Tử vong trong tiền sử bệnh sử không khẳng định được Covid 19. Nhưng khi tử vong rồi mình xét nghiệm có dương tính. Tử vong cũng đột ngột trên cơ địa không có biểu hiện của cảm cúm sốt đau họng gì hết. Mình chưa  khẳng định được là do Covid -19 hoặc là do rượu hoặc đột quỷ gì không. Mình chưa khẳng định được, chỉ biết là ca này tử vong và có dương tính"- bà Hằng nói.

Mặc dù vậy nhưng ngành y tế địa phương vẫn đề nghị người nhà bệnh nhân chôn cất và xử lý như trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hôm nay Vĩnh Long ghi nhận thêm 29 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid -19 từ đầu năm đến nay lên 255 ca.

Hôm nay (4/5), Vĩnh Long ghi nhận 1 trường hợp tử vong do Covid-19 dù đã tiêm 4 mũi - Ảnh 1
Các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo khả năng thu dung, điều trị người mắc COVID-19 - Ảnh: báo Vĩnh Long

Theo thông tin từ báo Vĩnh Long, Sở Y tế cho biết, mặc dù đã khống chế tốt dịch COVID-19, nhưng những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2023 đến ngày 3/5, toàn tỉnh ghi nhận gần 250 ca mắc, riêng ngày 3/5 ghi nhận 29 ca.

Tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long, với lưu lượng bệnh ngoại, nội trú trên dưới 1.000 trường hợp đến khám điều trị mỗi ngày, công tác giám sát, khám sàng lọc các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 được trung tâm thực hiện chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện cách ly không để dịch lây lan.

Theo BS.CK1 Võ Hữu Phúc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long, trung tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, khu cách ly điều trị, thuốc, vật tư y tế và hạn chế người nuôi bệnh để đảm bảo bệnh viện an toàn và phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

“Lãnh đạo trung tâm chỉ đạo các phòng từ phòng khám cấp cứu và khu tiếp nhận điều trị nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, sát khuẩn. Khi có triệu chứng bệnh, khu tiếp nhận test phát hiện sớm để cách ly hướng dẫn người bệnh khám hiệu quả nhất”, BS Hữu Phúc cho biết.

Song song với các hoạt động chuyên môn, tại các trạm y tế, công tác tuyên truyền, rà soát, vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi đến lượt và tổ chức tiêm được triển khai thực hiện thường xuyên.

Qua đó, nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh và điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến tiêm, nâng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

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