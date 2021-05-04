Hà Nội: Gấp rút phong tỏa nơi ở của nam bác sĩ mắc Covid-19

Sau khi thông tin nam bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhiễm Covid-19, tối nay 4/5, lực lượng chức năng đã lập rào chắn phong tỏa nơi ở của nam bác sĩ nói trên.

Theo thông tin từ Vnexpress, khoảng 20h ngày 4/5, lực lượng chức năng đã kéo rào chắn dựng đầu ngõ 409, ngách 87, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là nơi nam bác sĩ sống cùng gia đình anh chị. Lực lượng y tế cũng đã tiến hành phun khử trùng, công tác điều tra dịch tễ đã xong.

Lực lượng chức năng lập rào chắn phong tỏa nơi ở của nam bác sĩ nhiễm Covid-19 - Ảnh: Vnexpress

Trước đó, VietnamPlus đưa tin, chiều tối 4/5, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa nhận được thông báo Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là nam bác sỹ làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, ca nhiễm có lịch sử dịch tễ phức tạp. F1 có liên quan đến nhiều quận huyện như Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. Bà Hà cho biết: "Tình hình đang rất phức tạp. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến các quận, huyện để truy vết thêm".

Hiện trường hợp này chưa được Bộ Y tế công nhận, cũng chưa có mã số bệnh nhân.

Trường hợp mắc Covid-19 ở Hà Nội là bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương, F1 trên diện rộng Trường hợp mắc Covid-19 này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình, có liên quan, tiếp xúc với nhiều người ở các khu vực Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai.

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