Sau khi tìm hiểu, chị Ngọc được một người bán hàng giới thiệu loại kem peel da từ thiên nhiên có thể khắc phục tất cả vấn đề. Phương pháp này còn được gọi là lột da bằng hóa chất. Cách thực hiện là bôi hóa chất thấm vào các lớp cấu trúc trên da, từ đó lấy đi lớp tế bào cũ, thúc đẩy bộc lộ nhanh các lớp da bên dưới trẻ khỏe và đẹp hơn. Nghe theo lời quảng cáo "có cánh" của người bán hàng, chị Ngọc quyết định xuống chi 2 triệu đồng cho một liệu trình lột da tại nhà, cùng lời đảm bảo sẽ có làn da đẹp mịn màng như da em bé sau peel.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Ngọc (sống tại Hà Nội) luôn tự ti vì làn da có mụn ẩn, lỗ chân lông to, xuất hiện sẹo lõm, tự ti về ngoại hình nên lên mạng tìm hiểu phương pháp cải thiện làn da.

Ngay khi nghe tư vấn, chị Ngọc vẫn kiên trì lột da hàng ngày. Kết quả chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng của người phụ nữ này đã rất nặng nề: Da mặt đỏ, rát, từng mảng da thẫm màu loang lổ khắp mặt, cảm giác vô cùng khó chịu.

Thực hiện lột da một ngày, chị Ngọc bất ngờ thấy da mặt xuất hiện tổn thương đỏ, đau rát. Hiện tượng này tồn tại dai dẳng sau đó. Cô gái nhắn tin hỏi nhân viên bán kem thì được tư vấn sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên (rễ cây) sẽ gây bỏng da, rát nhẹ và đặc biệt càng bong tróc nhiều thì càng tốt.

Da của nữ bệnh nhân bóng tróc, ửng đỏ sau khi bôi thuốc peel da - Ảnh: Báo Nghệ An

Lúc này, chị Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng và quyết định đi khám bác sĩ da liễu.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam tiếp nhận và thăm khám, BS nhận định, chị Ngọc bị viêm da tiếp xúc kích ứng biến chứng tăng sắc tố sau viêm, có nguy cơ bị thâm và sẹo lâu dài vì lột da quá sâu bằng các chất có tác dụng lột tẩy mạnh.

Với tình trạng da của chị Ngọc, thời gian điều trị phục hồi rất lâu, cần sử dụng nhiều công nghệ và phương pháp để phục hồi da, rất tốn kém nhưng cũng khó phục hồi được như trước.

Theo nguồn tin từ báo Nghệ An, phương pháp peel da hiện được nhiều chị em áp dụng để làm đẹp. Nguyên lý peel da chính là sử dụng các hoạt chất lành tính: acid BHA, AHa, retinol, TCa, có tác dụng chăm sóc và làm đẹp da, tác động vào bề mặt - thượng bì.

Sau quá trình bôi, các lớp tế bào chết, lớp sừng già cỗi sẽ dần dần được loại bỏ và thay vào đó là các tế bào da mới được hình thành và nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Tuỳ thuộc vào hoạt chất, nồng độ thời gian sẽ có tác động đến các lớp của da khác nhau. Đặc trưng của TCA nằm ở nồng độ sử dụng sẽ đem lại các công dụng khác nhau.

Thời gian vừa qua, chuyên gia này đã tiếp nhận nhiều chị em tới khám là nạn nhân của lột da không đúng cách. Đa phần đều tự mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc để tự lột da hoặc thực hiện liệu trình tại các spa, cơ sở không đảm bảo.

Bác sĩ khuyến cáo

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