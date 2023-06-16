Cô gái trẻ thủng vùng kín nguy kịch sau khi quan hệ tình dục: Bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng nguy hiểm

Tin y tế 16/06/2023 10:26

Ngày 16/6, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, vừa tiếp nhận nữ bị nhân trong tình trạng rách và thủng vùng kín sau 3 ngày quan hệ tình dục.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/6, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ trong tình trạng sốt và ra máu sau khi quan hệ tình dục 3 ngày.

Cô gái trẻ thủng vùng kín nguy kịch sau khi quan hệ tình dục: Bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân bị thủng cùng đồ, đang điều trị tại TP.HCM - Ảnh: Báo Dân trí

Tại đây, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, siêu âm, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủng túi cùng đồ sau (nơi nối tiếp giữa âm đạo và cổ tử cung của phụ nữ), dẫn đến viêm phúc mạc và phải phẫu thuật gấp.

Qúa trình mổ, ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 300ml máu đỏ sậm, có mùi hôi, giả mạc (màng viêm màu trắng) khắp ổ bụng, buồng trứng hai bên phù nề. Vết rách cùng đồ sau của bệnh nhân khoảng 2cm, bờ nham nhở và còn chảy ít máu.

Ekip điều trị tiến hành may cầm máu và phục hồi vết rách cùng đồ. Tiếp tục mở rộng đường mổ qua rốn, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch mủ và giả mạc.

Bệnh nhân được truyền tổng cộng 600ml hồng cầu đậm và 7 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh khi mổ và hồi sức.

Tuy nhiên sau mổ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã có tình trạng viêm nhiễm phụ khoa kéo dài nhưng không được điều trị, dẫn đến biến chứng sốc nhiễm trùng nguy kịch. Trước tình trạng trên, bệnh nhân lại được chuyển khẩn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cô gái trẻ thủng vùng kín nguy kịch sau khi quan hệ tình dục: Bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2
Bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi sát tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Dân trí

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, hậu phẫu viêm phúc mạc do thủng cùng đồ sau, tổn thương tim, gan, thận. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã cai máy, chức năng hô hấp, dấu hiệu nhiễm trùng dần cải thiện. Dự kiến, bệnh nhân cần thêm 1 tuần điều trị, theo dõi trước khi nghĩ đến việc xuất viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, nữ bệnh nhân (20 tuổi, ở Long An) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Long An trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, chảy nhiều máu âm đạo sau quan hệ tình dục.

Cô gái trẻ thủng vùng kín nguy kịch sau khi quan hệ tình dục: Bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh 3
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau điều trị - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại đây, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp xuất huyết nội do vết rách cùng đồ chảy máu ngược vào ổ bụng. Bệnh nhân được nội soi thám sát ổ bụng đánh giá toàn diện vì chưa loại trừ tổn thương phối hợp cả trong và ngoài, đồng thời may vết rách cùng đồ âm đạo.

Bác sĩ cảnh báo 

Qua đó, Bác sĩ khuyến cáo các chị em phụ nữ nếu sau quan hệ xuất hiện tình trạng ra huyết âm đạo nhiều thì không nên chủ quan hay e ngại mà không đi khám. Chị em cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu kịp thời cầm máu, giúp phục hồi vết rách đúng, tránh để lại sẹo xơ co rút âm đạo ảnh hưởng chất lượng tình dục, sản khoa về sau.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Huy, khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, tình trạng thủng cùng đồ sau dẫn đến viêm phúc mạc là một biến chứng nặng. Ở phụ nữ, cùng đồ là con đường thông với môi trường bên ngoài vào ổ bụng, nên dễ đưa vi trùng vào và gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Cô gái trẻ thủng vùng kín nguy kịch sau khi quan hệ tình dục: Bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh 4
Hai triệu chứng thường xảy ra ngay khi có tổn thương là đau bụng dưới và ra máu âm đạo - Ảnh: Báo Dân trí

Nếu không phát hiện kịp thời, tình trạng viêm nhiễm sẽ diễn tiến xấu dần, thậm chí đặt tính mạng bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm.

Nếu thấy có vấn đề bất thường ở vùng kín, người dân không tự mua thuốc điều trị tại nhà mà phải đi bệnh viện kiểm tra ngay để được xác định chính xác nguyên nhân và có xử trí kịp thời. Khi can thiệp sớm, ngoài việc ngăn chặn diễn tiến nặng nề còn giúp bảo toàn cơ quan sinh sản của người phụ nữ.

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Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, bụng có nhiều dịch mủ và dịch tiêu hoá có nguy cơ nhiễm độc toàn thân.

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Từ khóa:   rách cùng đồ âm đạo quan hệ tình dục thủng vùng kín

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