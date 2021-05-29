Dược Hậu Giang tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng cùng Bộ Y tế mua vaccine phòng chống Covid-19, nối dài chặng đường cùng cả nước chống dịch

Nối tiếp chuỗi hành trình đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19, mới đây Dược Hậu Giang đã trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng Covid-19 cho Bộ Y tế. Chỉ tính từ đầu năm 2021 tới nay, Dược Hậu Giang đã ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.
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Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 trở thành đợt dịch có tốc độ lây lan lớn nhất tại Việt Nam. Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến sáng 28/5 lên đến 3.295 ca. Trước tình hình trên, Chính phủ vừa thành lập Quỹ vaccine Covid-19 để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine Covid-19. Quỹ cũng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine trong và ngoài nước.
Đồng hành cùng nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, Dược Hậu Giang nhanh chóng đưa ra quyết định ủng hộ 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế nhằm hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine đẩy lùi Covid-19.
Tại sự kiện, đại diện Dược Hậu Giang chia sẻ: “Là doanh nghiệp dược luôn gắn liền với ngành y tế, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với tầm nhìn “vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn”, Dược Hậu Giang luôn ý thức và mong muốn góp sức trong công cuộc chống lại đại dịch đang quyết liệt trên cả nước”.
Phát biểu tại buổi trao tặng, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao các hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch trong những năm qua cũng như việc tài trợ chi phí mua vaccine đồng hành cùng Bộ Y tế của Dược Hậu Giang. Bộ trưởng cho rằng, các nguồn đóng góp xã hội hoá như trên sẽ giúp Bộ Y tế sớm hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho 75% người dân Việt Nam.
“Sự đồng hành của mọi nguồn lực xã hội nói chung và Dược Hậu Giang nói riêng là động lực và cơ sở để Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Thời gian qua, Dược Hậu Giang liên tục có nhiều hoạt động đồng hành cùng công tác chống dịch tại nhiều địa phương. Ngay khi Covid-19 bắt đầu lây lan trong nước, Dược Hậu Giang tài trợ hàng loạt sản phẩm chống dịch như gel rửa tay kháng khuẩn Bioskin, viên sủi bổ sung vitamin tăng đề kháng Bocalex Multi… cho hơn 30 tỉnh thành. Chỉ tính từ đầu năm 2021 tới nay, Dược Hậu Giang đã ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.