Dược Hậu Giang tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng cùng Bộ Y tế mua vaccine phòng chống Covid-19, nối dài chặng đường cùng cả nước chống dịch

Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 trở thành đợt dịch có tốc độ lây lan lớn nhất tại Việt Nam. Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến sáng 28/5 lên đến 3.295 ca. Trước tình hình trên, Chính phủ vừa thành lập Quỹ vaccine Covid-19 để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine Covid-19. Quỹ cũng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, Dược Hậu Giang nhanh chóng đưa ra quyết định ủng hộ 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế nhằm hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine đẩy lùi Covid-19.