Đà Nẵng thêm 3 ca nghi mắc COVID-19 từ 'ổ dịch' vũ trường New Phương Đông

3 ca nghi nhiễm mới nhất tại Đà Nẵng đều liên quan đến vũ trường New Phương Đông

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trường hợp nhân viên vũ trường là bệnh nhân N.T.N. (32 tuổi, địa chỉ đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi từ ngày 30/4.

Ngày 4 và ngày 5/5 bệnh nhân có triệu chứng của người nhiễm COVID-19 , sang ngày 6/5, bệnh nhân mệt nhiều, mắt nhìn hơi mờ, mất vị giác. Bệnh nhân được cách ly tại ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 6/5.

Khuya 2/5, bệnh nhân có đi cùng chị B.T.T (ca bệnh đã được công bố trước đây) về nhà chị T. lấy đồ ăn (khi đi có mang khẩu trang). Ngày 3/5, bệnh nhân có đi bộ đến Trạm Y tế Thuận Phước khai báo (có mang khẩu trang) sau đó về lại nhà không ghé đâu.

Hai trường hợp còn lại là bệnh nhân H.H.L. (nam, 23 tuổi, trú An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn)

Khuya 28 và rạng sáng 29/4 bệnh nhân và nhóm bạn có đến vũ trường New Phương Đông.

Ngày 1/5, bệnh nhân này có tiếp xúc gần và nhậu với nhóm bạn trong đó có anh L.A.T. (ngụ tại Tuy Hòa, Phú Yên và anh T. đã về Phú Yên ngày 3/5).

Ngày 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm và dương tính lần đầu.

Trường hợp thứ 3 là bạn của anh L., nam bệnh nhân N.T.A.M (25 tuổi) ở cùng với anh L. và cùng đi đến vũ trường New Phương Đông chung với anh L. Người này có lịch trình chung với anh L. nhiều thời điểm.

Đáng chú ý, chiều hằng ngày từ 18h - 19h, bệnh nhân đi tập tại phòng tập gym Ngọc Tâm số 31 Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hiện Sở Y tế Đà Nẵng đang tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Các trường hợp có tiếp xúc với những trường hợp tiếp xúc gần đều áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

Tối cùng ngày, Đà Nẵng cũng quyết định đóng cửa chợ Đống Đa, gần vũ trường New Phương Đông.