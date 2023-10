Cập nhật tình hình sức khỏe 5 người đi cấp cứu sau khi ăn lẩu ở vỉa hè: Lấy 15 mẫu thực phẩm đi kiểm nghiệm

Trước đó, dẫn tin từ VTV, theo xác minh ban đầu, khoảng 19h tối 17/10, cả 5 người trên cùng ăn lẩu tại quán Chiêm Còi, đường Thanh Niên, thuộc tổ 8, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn. Các món ăn gồm nồi nước lẩu bằng xương lợn, có tiết lợn chín, sụn sườn, lòng non, nấm, cháo, rau xanh...

Ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, cho biết ngày 18/10 ngành y tế tỉnh đã lấy 15 mẫu thực phẩm (gồm có rượu) ngay tại quán lẩu để gửi đi kiểm nghiệm. Hy vọng trong hôm nay (19/10) sẽ sớm có kết quả. Được biết, các món ăn trong bữa lẩu khiến 5 bệnh nhân nhập viện gồm nồi nước lẩu bằng xương lợn, có tiết lợn chín, sụn sườn, lòng non, nấm, cháo, rau...

Sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, cả 5 người có dấu hiệu hoa mắt, sắc mặt tái, khô miệng, nôn. Trong đó, 1 người bị lả đi tại chỗ, được đưa vào viện cấp cứu.

Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Bắc Kạn về việc điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm tại quán ăn các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Trong văn bản do Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long ký ban hành cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về vụ nghi ngờ ngộ độc tại quán lẩu Chiêm Còi, trong đó có 5 trường hợp nhập viện và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân trên, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trên (Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai).

Cơ quan chức năng cũng tạm thời đình chỉ cơ sở để điều tra nguyên nhân, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển gấp về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.