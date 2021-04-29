Biến chủng virus Covid-19 Ấn Độ đã xuất hiện tại Việt Nam

Tin y tế 29/04/2021 20:47

Theo thông tin mới nhất, kết quả giải trình tự gen virus tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, 4 ca bệnh Covid-19 trong đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam ngày 18/4 nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. 

Cụ thể, trong các ngày từ 18 đến 27/4, Bộ Y tế đã xác nhận có 5 bệnh nhân Covid-19 tại Yên Bái, trong số này 4 bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831 là chuyên gia người Ấn Độ, nhập cảnh vào Việt Nam hôm 18/4.

Đến ngày 27/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 1 ca bệnh là lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2, là nơi cách ly tập trung chuyên gia và người từ nước ngoài về của tỉnh Yên Bái (bệnh nhân 2857).

Nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho hay, viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã giải trình tự gen của nhóm bệnh nhân này, đến nay đã có kết quả 4/5 người, đều từ Ấn Độ nhập cảnh, cho biết bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn (bệnh nhân 2857) kết quả giải trình tự gen sẽ có vào ngày 30/4.

Hiện nay, chủng virus Ấn Độ được cho là có những biến thể làm lây lan nhanh hơn (giống đặc tính của chủng biến thể Anh) và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vắc xin (giống đặc tính của chủng virus Nam Phi). Do đó, chủng virus Ấn Độ còn được gọi là chủng virus biến thể kép. 4 ca bệnh này là những bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Ấn Độ đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đứng trước cửa khu cách ly tại Yên Bái, nơi đầu tiên ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ, trong chuyến kiểm tra tại Yên Bái ngày 28/4 - Ảnh: Bộ Y tế 

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Anh, chủng biến thể Nam Phi và hiện ghi nhận thêm chủng Ấn Độ.

Sau một năm rưỡi xuất hiện trên Trái đất, Covid-19 đã có hàng ngàn biến thể, nhưng các chủng biến thể có nhiều người mắc gồm chủng Anh, chủng Nam Phi, chủng Brazil và hiện có chủng Ấn Độ. Tại Việt Nam đã xuất hiện 3/4 chủng này, ngoại trừ chủng Brazil. Các chuyên gia cho hay, điều may mắn là chủng virus biến thể Ấn Độ chưa có dấu hiệu gia tăng về độc lực.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, chiều nay 29/4, cả nước đã có thêm 45 ca mắc mới (BN2866-2910), trong đó có 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ (17), Long An (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (12), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (2), Đà Nẵng (4) và 5 ca lây nhiễm (4 ở Hà Nam, 1 ở TP.HCM) từ 1 ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh. 

Biến chủng virus Covid-19 Ấn Độ đã xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Covid-19 Ấn Độ

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