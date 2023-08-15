Khi bệnh nhi bị chảy máu cam, bà nội bé đã nỗ lực cầm máu theo phương thức dân gian. Nào ngờ, cách này của bà khiến tình trạng ngày càng nặng hơn, cuối cùng cậu bé rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Theo VTC News dẫn tin từ Sina, bệnh viện Nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gần đây tiếp nhận một bé trai 3 tuổi bị chảy máu cam không ngừng. Khi đến bệnh viện, bé đã rơi vào tình trạng sốc và đang ở bên bờ vực của cái chết. Sau khi kiểm tra, bác sỹ phát hiện, tình trạng đáng sợ của bé là do viêm nhiễm hai bên khoang mũi, có sự xâm nhập của một vật thể lạ. Bà nội nhét tóc và giấy vào mũi để cầm máu cho cháu - Ảnh: VTC News Hóa ra, khi bệnh nhi bị chảy máu cam, bà nội bé đã nỗ lực cầm máu theo phương thức dân gian: Bọc một nhúm tóc trong tờ giấy và nhét vào mũi cháu. Nào ngờ, cách này của bà khiến tình trạng ngày càng nặng hơn, cuối cùng cậu bé rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Rất may là dù bé trai đã ở tình trạng nguy kịch khi đến được bệnh viện, các bác sỹ vẫn kịp thời phát hiện nguyên do và phẫu thuật cấp cứu để lấy ra gói tóc trong khoang mũi bé, sau đó áp dụng phương pháp cầm máu bằng điện. Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, chảy máu cam ở trẻ hay chảy máu mũi là tình trạng các mạch máu nhỏ ở mũi bị vỡ và chảy máu. Đây là hiện tượng phổ biến ở trẻ em ở độ tuổi từ 2-10 tuổi.

Hầu hết ai cũng bị chảy máu cam ít nhất một lần trong đời, nhất là ở độ tuổi từ 2-10 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều nguyên nhân gây chảy máu cam ở trẻ gồm: - Khí hậu khô, nóng khiến mũi trẻ bị khô khiến cho mạch máu của trẻ trở nên nhạy cảm và có thể bị vỡ. - Trẻ có thói quen ngoáy mũi, day mũi, xì mũi hoặc chà xát quá mạnh - Dị ứng, nhiễm trùng ở mũi, họng và xoang - Do trẻ bị chấn thương ở mũi do bị ngã, do va chạm mạnh - Do trẻ bị vẹo ngăn cách ở mũi - Trẻ có sử dụng mộ số loại thuốc chống viêm, thuốc xịt… Một số vấn đề khác ít gặp hơn của chảy máu cam là: bệnh bạch cầu, khối u mũi, giảm tiểu cầu miễn dịch…Ngoài ra, trẻ bị chảy máu cam có thể do bị thiếu hụt vitamin C, vitamin K hoặc các khoáng chất tham gia tổng hợp như: sắt, kali… Các bước xử trí trẻ bị chảy máu cam tại nhà 1. Trấn an, động viên, an ủi để trẻ không hoảng sợ 2. Giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc đứng, nghiêng đầu nhẹ về phía trước 3. Bóp mũi: Dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai bên cánh mũi trẻ khoảng 10 phút. Lưu ý không bóp phần xương sống mũi hay ấn một bên cánh mũi, kể cả khi trẻ chỉ chảy máu ở một bên mũi. 4. Thả tay ra sau 10 phút và chờ đợi, giữ im lặng. Nếu máu không ngừng chảy, lặp lại bước này. Cha mẹ lưu ý, nếu sau hơn 10 phút nữa mà máu vẫn chảy thì cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. 5. Sau bước sơ cứu, để trẻ nằm nghỉ một lúc. Nếu thấy máu vẫn chảy xuống cổ họng thì đặt trẻ nằm nghiêng. Tránh để trẻ nuốt máu vì có thể gây nôn mửa, khó chịu.

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