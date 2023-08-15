Nổi hạch lớn ở cổ, nam thanh niên ngỡ bị ung thư, đi khám mới phát hiện hóc xương cá từ 6 tháng trước mà không hay

Tin y tế 15/08/2023 06:30

Bệnh nhân tên T.B.T (17 tuổi, ngụ Kiên Giang), nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng dưới cằm do hóc xương trong cuộc nhậu trước đó 6 tháng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 14/8, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 17 tuổi bị hóc xương cá từ đường ăn "di cư" ra vùng cổ.

Bệnh nhân tên T.B.T (17 tuổi, ngụ Kiên Giang), nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng dưới cằm do hóc xương trong cuộc nhậu trước đó 6 tháng. 

Bệnh nhân T. cho hay, sau khi bị hóc xương khoảng 3 - 4 ngày, T. thấy có nổi hạch ngay dưới cằm và sưng lên. Khoảng 1 tuần sau, T. bị sốt, đi khám ở bệnh viện huyện được chẩn đoán viêm hạch bình thường. Bệnh nhân tự uống thuốc thì hạch xẹp, nhưng ngưng thuốc hạch lại sưng.

"4 tháng sau, sợ bị khối u nên tôi tự lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khám. Bác sĩ siêu âm phát hiện có dị vật và chuyển tôi qua Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM điều trị", bệnh nhân T. cho hay.

Nổi hạch lớn ở cổ, nam thanh niên ngỡ bị ung thư, đi khám mới phát hiện hóc xương cá từ 6 tháng trước mà không hay - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, TS.BS Trần Quang Minh - giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết, đây là trường hợp hóc xương cá rất hiếm gặp vì dị vật từ đường ăn đã "di cư" ra vùng cổ, gây biến chứng áp xe ở đó.

Vùng cổ có những mạch máu lớn, trên đường đi nếu xương cá vô tình xuyên qua động mạch, gây vỡ động mạch sẽ rất nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, "dị vật" di chuyển có thể gây ra nhiều biến chứng như thủng thực quản, viêm trung thất, biến chứng mạch máu, áp xe cổ, nhiễm trùng cổ tái phát. Trên thế giới tỉ lệ dị vật đường ăn di chuyển ra vùng cổ khá hiếm gặp.

Nam thanh niên này đã được nhập viện Bệnh viện Tai mũi họng vào ngày 5/8. Tại đây, bác sĩ ghi nhận một khối sượng cứng vùng dưới cằm lệch ở bên phải, đường kính khoảng 3cm, ấn đau nhẹ.

Hình ảnh CT Scan ghi nhận bệnh nhân có dị vật dài khoảng 16mm ở sàn miệng bên phải, có dấu viêm ở đây và viêm lan dưới cằm. Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật sàn miệng, biến chứng áp xe mô mềm xung quanh.

Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật mở vùng sàn miệng đường ngoài dẫn lưu áp xe và được lấy dị vật.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ dẫn lưu ra khoảng 5ml mủ đục và lấy dị vật là xương cá có kích thước khoảng 15mm ở vùng sàn miệng.

Sau khi mổ, bệnh nhân giảm đau. Đến hôm nay 14/8 vết mổ khô, bệnh nhân được cắt chỉ và dự kiến được xuất viện trong ngày.

BSCK2 Nguyễn Tường Đức, phó khoa nhi - tổng hợp Bệnh viện Tai mũi họng, cho biết xương cá nằm trong cơ thể bệnh nhân suốt 6 tháng và dị vật đã "di cư" ra vùng cổ là một trường hợp rất hiếm gặp.

Nổi hạch lớn ở cổ, nam thanh niên ngỡ bị ung thư, đi khám mới phát hiện hóc xương cá từ 6 tháng trước mà không hay - Ảnh 2
Xương cá nằm trongcơ thể bệnh nhân suốt 6 tháng - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

"Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc chẩn đoán cũng như phẫu thuật cho bệnh nhân vì chính bệnh nhân còn không biết mình từng bị hóc xương cá.

Ca phẫu thuật cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức khi xương cá đã nằm lâu trong cơ thể, đã bị gãy làm hai. Các bác sĩ đã phải cố gắng mò mẫm mảnh xương cá thứ 2 để lấy dị vật ra cho bệnh nhân", bác sĩ Tường Đức chia sẻ.

Các bác sĩ cũng lưu ý khi có những dấu hiệu của hóc xương cá như nuốt đau, nuốt vướng... người bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt.

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