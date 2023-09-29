Sau thành công của chương trình ‘Tỷ tỷ đạp gió’, Chi Pu nhận được nhiều lời mời làm việc tại Trung Quốc. Người đẹp Hà thành bận rộn tham gia các show truyền hình thực tế ở Trung Quốc, trong đó có chương trình ẩm thực nổi tiếng xứ Trung cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng C-biz. Cô nàng từng nói chương trình giúp cô biết tới nhiều món ăn ngon của ẩm thực Trung Quốc. Cô cũng dự định mở một nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải để giới thiệu với khán giả các món ăn ngon ở quê hương mình.

Mới đây, Chi Pu đã khiến dân tình xôn xao khi chính thức mở cửa hàng phở Việt ở trên đường Diên Bình, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Quán phở của Chi Pu có tên là ‘La Ganh’ sẽ chính thức khai trương vào giữa tháng 10, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc.

Quán phở Việt Nam của Chi Pu có tên là ‘La Ganh’ trên con phố sầm uất của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Tuy nhiên, nhà hàng hiện đã được đưa vào thử nghiệm với 100 suất mỗi ngày và đón những vị khách đầu tiên đang trước khi chính thức khai trương. Được biết, menu quán gồm có phở, cafe Việt Nam và trà sen.

Menu quán gồm có phở, cafe Việt Nam và trà sen

Thậm chí, Chi Pu cũng đích thân bưng phở mời khách trong những ngày đầu tiên mở bán. Dù chưa chính thức khai trương, cửa hàng nhỏ của nữ nghệ sĩ đã được nhiều fan đến ủng hộ và check in trên Weibo và Tiểu Hồng Thư - hai mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Chi Pu cũng đích thân bưng phở mời khách trong những ngày đầu tiên mở bán

Đáng chú ý, quán phở của Chi Pu lại nhận về một số ý kiến trái chiều liên quan đến giá cả món ăn. Cụ thể, theo review của fan tại Trung Quốc, một tô phở kèm theo quẩy và trứng chần ở quán Chi Pu có giá 59 NDT (gần 200 ngàn VNĐ). Họ cho rằng mức giá này là đắt so với giá một tô phở thông thường với dao động trong khoảng 50-60 ngàn VNĐ. Nếu có thêm cả quẩy và trứng cũng không đến giá 200 ngàn VNĐ.

Dù chưa chính thức khai trương, cửa hàng nhỏ của Chi Pu đã được nhiều fan đến ủng hộ

Một số ý kiến khác lại phản bác lại cho rằng do chi phí mặt bằng đắt đỏ ở Thượng Hải, nguyên liệu, nhân viên, dịch vụ thì mức giá 200 ngàn trên 1 tô phở là không hề đắt. Thậm chí, một số fan Việt Nam sống tại Trung Quốc cũng đến ăn và khen ngợi: 'Nước dùng của phở được ninh từ xương bò trong thời gian 6-8 tiếng. Mùi vị thơm ngon. Mọi người nên ăn trứng chần trước khi ăn phở. Khi ăn phở, nên thêm chút giấm tỏi sẽ ngon hơn, tương ớt cũng được làm với công thức đặc biệt'.