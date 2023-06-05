Trang Nemo lần đầu lộ diện trên MXH sau khi nhập viện, tuyên bố không cố tình 'giả bệnh' để tạm hoãn phiên toà!

Tin tức giải trí 05/06/2023 18:54

Mọi động thái của Trang Nemo nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng ngày 31/5, TAND Q.1 (TP.HCM) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

3 đồng phạm, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi). Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18/1/2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn.

Tuy nhiên, đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, bị cáo Trang Nemo không đến phiên tòa, đồng thời chồng bị cáo có thông báo với luật sư rằng bị cáo Trang Nemo đang nhập viện. Sau khi hội ý, HĐXX thông báo do bị cáo Trang Nemo nhập viện, đây là trở ngại khách quan nên HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

Theo đó, HĐXX cũng thông báo phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm sẽ được mở lại phiên tòa vào chiều 16/6 tới. 

Trang Nemo lần đầu lộ diện trên MXH sau khi nhập viện, tuyên bố không cố tình 'giả bệnh' để tạm hoãn phiên toà! - Ảnh 1
Ngày 31/5, bị cáo Trang Nemo không đến phiên tòa, đồng thời chồng bị cáo có thông báo với luật sư rằng bị cáo Trang Nemo đang nhập viện - Ảnh: Zingnews

Ngay lập tức, mọi động thái của Trang Nemo nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Mới đây, Trang Nemo lần đầu tiên xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau thời gian nhập viện. Thông qua đoạn clip, có thể thấy Trang Nemo đã lấy lại được thần sắc rạng rỡ, đồng thời cô cũng khẳng định rằng không hề nói dối để cố tình tránh né tham dự phiên toà xét xử.

"Chuyện đó thì mình không thể nào nói dối được mọi người nhe, chuyện nằm bệnh viện thì không thể nào nói dối được, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi nhé. Cảm ơn mọi người đã chúc Trang khỏi bệnh nhe, mấy hôm nay không dùng mạng xã hội luôn, đến hôm nay mới ngoi lên..." - Trang Nemo chia sẻ trên livestream. 

Trước ngày hầu tòa, Trang Nemo cũng từng chia sẻ cảm xúc, cho rằng bản thân không mạnh mẽ như nhiều người vẫn nghĩ bởi cô cũng là phụ nữ, có sự yếu đuối của riêng mình. 

"Các bạn thấy tôi đầy năng lượng tích cực trên livestream nhưng thực sự nhiều khi livestream xong là khóc. Có những ngày tôi khóc rồi nhịn ăn, nhịn uống quá trời nhưng rồi cũng không giải quyết được gì. Tôi còn con cái, ba mẹ, đồng nghiệp, nhân viên... nên tôi không thể khóc mãi được. Tôi có công việc, có gia đình và thực sự gánh nặng trên vai tôi quá lớn" - Trang Nemo trải lòng.

Trang Nemo lần đầu lộ diện trên MXH sau khi nhập viện, tuyên bố không cố tình 'giả bệnh' để tạm hoãn phiên toà! - Ảnh 2
Mới đây, Trang Nemo lần đầu tiên xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau thời gian nhập viện

Trước đó, cũng theo thông tin từ Zingnews, theo cáo trạng, Trang Nemo và đồng phạm bị truy tố theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm. Các bị cáo đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

Trang Nemo lần đầu lộ diện trên MXH sau khi nhập viện, tuyên bố không cố tình 'giả bệnh' để tạm hoãn phiên toà! - Ảnh 3

Bị cáo Trang Nemo trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2022 - Ảnh: Zingnews

Ngày 16/11/2022, TAND Q.1 từng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trang Nemo và đồng phạm.

Theo đó, đại diện Viện KSND Q.1 đề nghị HĐXX tuyên phạt Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; đề nghị bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù.

Tuy nhiên, sau đó, TAND Q.1 trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ yêu cầu của chị Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích đối với chị.

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất (ngày 10/4/2023), Viện KSND Q.1 nêu đối với hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Phạm Lệ Khanh 3%, do không xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây ra, và đánh bên ngoài hay trong cửa hàng Trang Nemo nên Công an Q.1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trang Nemo và những người liên quan đến vụ việc là có cơ sở.

Động thái gây chú ý của Trang Nemo trước ngày ra tòa xét xử, tiết lộ 'động lực' giúp vượt qua dư luận

Động thái gây chú ý của Trang Nemo trước ngày ra tòa xét xử, tiết lộ 'động lực' giúp vượt qua dư luận

Trang Nemo tâm sự những khó khăn khi phải đối mặt với dư luận về lùm xùm vừa qua và gia đình, nhân viên là động lực giúp cô vượt qua khủng hoảng trước "bão dư luận". 

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