Động thái gây chú ý của Trang Nemo trước ngày ra tòa xét xử, tiết lộ 'động lực' giúp vượt qua dư luận

Trang Nemo tâm sự những khó khăn khi phải đối mặt với dư luận về lùm xùm vừa qua và gia đình, nhân viên là động lực giúp cô vượt qua khủng hoảng trước "bão dư luận".

Mới đây, Trang Nemo vừa đăng tải bức "tâm gửi" trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của cô về những sự việc đã xảy ra. Theo đó tâm thư ghi: "Chắc chắn bây giờ các bạn đang rất tò mò, muốn biết về câu chuyện của mình. Mình cũng đang trong tâm trạng vậy đó vì mình đã sống trong cảm giác hồi hộp, khó thở vì nghe những lời chửi bới, đe doạ, cảm giác hối tiếc vì giá như mình giữ được bình tĩnh hơn, khôn khéo hơn để giải quyết thì có lẽ sự việc không quá xa như vậy. Và bây giờ mọi người chắc sẽ cái nhìn thiện cảm hơn rồi.

Mình đã tự trách bản thân tại sao? Tại sao? Mình đã bỏ ăn, ở trong phòng không làm được gì chỉ để khóc và mình không dám đối mặt với sức ép của dư luận. Nhưng mình nhận ra làm vậy thì được gì chứ? Doanh thu tuột giảm, các bạn đồng nghiệp mong đợi mình, thợ thầy đợi duyệt mẫu để lên hàng, ba mẹ mình đã già, sức khỏe cũng không tốt như trước, em trai cần 1 môi trường học tập tốt hơn. Và điều quan trọng nhất là tiếng con trai gọi trong lúc 2 hàng nước mắt đang rơi: Mẹ ơi, mẹ đừng nhõng nhẽo nữa, Min thương mẹ nhất trên đời luôn. Khiến mình như tỉnh giấc". Trang Nemo vừa đăng tải bức "tâm thư" trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 31/5, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng". 3 đồng phạm, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18.1.2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn. Theo cáo trạng, Trang Nemo và đồng phạm bị truy tố theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm. Các bị cáo đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trang Nemo và đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 11/2022 Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội. Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

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