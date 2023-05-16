Chiến thắng Myanmar với tỷ số 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Tin tức giải trí 16/05/2023 18:09

Giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U22 Myanmar, U22 Việt Nam giành tấm HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32.

Ngay phút thứ 9, U22 Việt Nam tổ chức lên bóng tốc độ bên trái trái. Ở phía trong, Hồ Văn Cường khống chế gọn đường chuyền của đồng đội, trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Đến phút 34, Hồ Văn Cường lập cú đúp. Cụ thể, từ tình huống phá bóng của U22 Myanmar, Văn Đô cướp bóng và chọc khe cho Văn Cường băng lên dứt điểm. Cầu thủ số 13 tận dung cơ hội và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Chiến thắng Myanmar với tỷ số 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 - Ảnh 1
Hồ Văn Cường lập cú đúp vào lưới U22 Myanmar

Phút 56, Khuất Văn Khang lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam. Kịch bản bàn thắng này lặp lại như 2 bàn đầu tiên. Bóng được chuyền từ khu vực giữa sân xuống hai biên để cầu thủ chạy cánh căng ngang hoặc dứt điểm trực tiếp. Lần này Minh Trọng là người chuyền vào trong cho Văn Khang ghi bàn.

Đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ Viettel ở SEA Games năm nay. Anh mới 20 tuổi và vẫn còn cơ hội dự một kỳ đại hội nữa.

Chiến thắng Myanmar với tỷ số 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 - Ảnh 2
Khuất Văn Khang ăn mừng bàn thắng thứ ba của U22 Việt Nam vào lưới U22 Myanmar

U22 Việt Nam giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-1 trước U22 Myanmar để giành tấm HCĐ SEA Games 32. Các bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi do công của Hồ Minh Cường (9', 35') và Khuất Văn Khang (57'). Bàn thắng danh dự của U22 Myanmar được ghi do công của Aung Myo (89').

Chiến thắng Myanmar với tỷ số 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 - Ảnh 3
U22 Việt Nam giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-1 trước U22 Myanmar để giành tấm HCĐ SEA Games 32

Trước đó, một số trụ cột của U22 Việt Nam trong những trận trước không đá chính trong trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar. HLV Philippe Troussier sử dụng Đoàn Huy Hoàng, Khuất Văn Khang, Lê Quốc Nhật Nam, Lương Duy Cương, Nguyễn Văn Trường thay vị trí của Trần Quang Thịnh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Phú và Quan Văn Chuẩn.

HLV Troussier tiếp tục tin dùng Lê Văn Đô trên hàng công. Tiền vệ này gây thất vọng trong các trận đấu ở SEA Games 32 và là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất của U22 Việt Nam. 

U22 Việt Nam chưa hết nhiệm vụ ở SEA Games 32. Trận tranh huy chương đồng là cơ hội để HLV Philippe Troussier gỡ gạc danh hiệu và niềm tin sau thất bại trước U22 Indonesia ở vòng bán kết. Kết thúc giải đấu bằng một trận thắng có thể xoa dịu đi phần nào nỗi buồn của các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Về lối chơi, U22 Việt Nam làm tốt dần lên ở khả năng kiểm soát và gây sức ép cho đối thủ. Vấn đề của họ nằm ở khả năng ra quyết định phù hợp, trong khi hàng phòng ngự là điểm yếu. Ngoài vấn đề về cách chơi bóng, tâm lý của các cầu thủ là bài toán mà HLV Troussier phải khắc phục lúc này.

Hồ Văn Cường sút tung lưới Myanmar với tỷ số 2-0, U22 Việt Nam tiến gần hơn với HCĐ

Hồ Văn Cường sút tung lưới Myanmar với tỷ số 2-0, U22 Việt Nam tiến gần hơn với HCĐ

Sau khi hiệp 1 kết thúc, Hồ Văn Cường mở tỷ số cho U22 Việt Nam 2-0 bằng hai cú sút tung lưới Myanmar từ cự ly gần.

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