Vô địch Sea Games, tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng gần 4 tỷ đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị tài trợ đã thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam gần 4 tỉ đồng sau khi có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games 32.

Vào tối ngày 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 để giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ 4 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch ở đại hội, thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử SEA Games. Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng gần 4 tỉ đồng sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32 Huỳnh Như và các đồng đội khẳng định vị thế số một khu vực - Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo Lao Động, trước thành tích ấn tượng này, Thường trực VFF quyết định thưởng "nóng" cho đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỉ đồng. Cộng với các khoản thưởng từ vòng bảng và bán kết, số tiền thưởng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận từ VFF là 3,6 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng tại lễ trao giải môn bóng đá nữ SEA Games 32, ông Cao Mạnh Đức - Tổng giám đốc Metfone (Viettel Campuchia) cũng quyết định trao tặng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 200 triệu đồng để khích lệ tinh thần toàn đội.

Như vậy, tổng số tiền thưởng hiện tại của nhà đương kim vô địch SEA Games 32 là 3,8 tỉ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với sự nỗ lực của Huỳnh Như và các đồng đội. Trước đó, đơn vị đồng hành này cũng đã thưởng riêng cho tiền đạo Vũ Thị Hoa 50 triệu đồng để cô có thể phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Thường trực VFF quyết định thưởng "nóng" cho đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỉ đồng. Cộng với các khoản thưởng từ vòng bảng và bán kết, số tiền thưởng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận từ VFF là 3,6 tỉ đồng Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn và kịp thời cho tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một giải đấu lớn nữa là World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam duy trì vị thế số một ở đại hội khu vực khi là đội giành nhiều HCV nhất SEA Games với 8 lần bước lên bục cao nhất. Thái Lan xếp ngay sau với 5 lần lên ngôi. Trong khi đó, Myanmar hay Philippines chưa một lần nếm trải vinh quang này. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất giành 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp. HLV Mai Đức Chung cũng tiếp tục phá kỷ lục do chính mình tạo ra. Lúc này, ông là chiến lược gia thành công nhất SEA Games (tính cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ) với 6 lần giành HCV. Đây là một kỷ lục rất khó bị phá vỡ. Người có khoảng cách ít nhất với HLV Mai Đức Chung là Park Hang-seo (2 HCV) thì đã chia tay bóng đá Việt Nam.

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