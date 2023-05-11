Hoà Thái Lan với tỷ số 1-1, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết vào ngày 13/5

Tin tức giải trí 11/05/2023 21:16

Tỉ số hòa 1-1 được giữ đến hết trận. Do đó, U22 Việt Nam xếp thứ hai tại bảng B và chạm trán U22 Indonesia ở vòng bán kết.

Sau khi chắc suất vào bán kết, U22 Việt Nam phải thắng U22 Thái Lan nếu muốn giành ngôi đầu bảng. Dù vậy, HLV Philippe Troussier ưu tiên giữ sức cho các trụ cột khi tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ ít thi đấu ở các trận trước.

U22 Việt Nam sớm bị đẩy vào thế bất lợi trong tình huống kém may mắn ở ngay phút thứ ba. Lương Duy Cương bị trượt chân. Achitpol Keereerom vượt qua thủ môn Đoàn Huy Hoàng trước khi ghi bàn đưa U22 Thái Lan vượt lên. Thủng lưới sớm nhưng các học trò của HLV Troussier thể hiện tinh thần thi đấu tốt. U22 Việt Nam bình tĩnh kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo cơ hội. Tuy nhiên, đội hình chắp vá khiến những pha tấn công của U22 Việt Nam chưa có sự mượt mà.

Hoà Thái Lan với tỷ số 1-1, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết vào ngày 13/5 - Ảnh 1
Cầu thủ và ban huấn luyện Việt Nam cùng chạy vào sân chia vui sau bàn thắng gỡ hòa - Ảnh: VNExpress

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi Tuấn Tài và Minh Trọng vào thay Quang Thịnh và Xuân Tiến. Ngay sau 2 phút khai cuộc,cầu thủ mới vào sân Minh Trọng đột phá từ cánh trái vào trung lộ và tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U22 Thái Lan.

Sau nhiều tình huống triển khai tấn công, phút thứ 54 U22 Việt Nam được hưởng niềm vui. Khuất Văn Khang thực hiện pha đá phạt từ khoảng cách gần 30m khiến thủ môn U22 Thái Lan không thể bắt dính bóng, sau một tình huống lộn trong vòng cấm đối phương, Nhật Nam chọn đúng vị trí và đã dứt điểm chân trái tung lưới U22 Thái Lan, gỡ hoà cho U22 Việt Nam.

Nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2, U22 Thái Lan bình tĩnh tổ chức tấn công. Phút thứ 57, Anan đón đường tạt từ cánh trái và đánh đầu ngược cận thành nhưng thủ môn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc để hoá giải cơ hội của U22 Thái Lan. 

Hoà Thái Lan với tỷ số 1-1, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết vào ngày 13/5 - Ảnh 2
U22 Việt Nam chia điểm U22 Thái Lan và chấp nhận ngôi nhì bảng B - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, đánh giá về sự nguy hiểm của đối thủ, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người tiếp theo khi  Thanh Nhàn và Thái Sơn vào thế chỗ Công Đến và Văn Đô. Sau đó là sự thay đổi bất đắc dĩ khi Ngọc Thắng bị đau không thể tiếp tục thi đấu và Vũ Tiến Long được tung vào sân thế chỗ. Những phút sau đó, U22 Việt Nam thể hiện sự vượt trội khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 74, Văn Khang thực hiện pha sút phạt hàng rào hiểm hóc nhưng thủ môn Thirawooth đã bay người đấm bóng cứu thua cho U22 Thái Lan. 

Dù thi đấu cố gắng nhưng U22 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận tỷ số hoà 1-1. Kết quả này khiến U22 Việt Nam chỉ có được vị trí thứ 2 ở bảng B và sẽ đối đầu với U22 Indonesia tại bán kết vào ngày 13/5. Trong khi đó, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Myanmar.

 

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Từ khóa:   U22 Việt Nam SEA Games 32 Bóng đá nam

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