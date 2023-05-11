Bóng đá nam SEA Games 32: Nhật Nam sút tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam

Tin tức giải trí 11/05/2023 20:29

Nhật Nam chớp cơ hội trong vòng cấm sút tung lưới đội bóng xứ Chùa vàng, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam

Mới đây, ở phút 54 của trận đấu, xuất phát từ tình huống đá phạt của U22 Việt Nam, Nhật Nam chớp cơ hội trong vòng cấm sút tung lưới đội bóng xứ Chùa vàng, gỡ hòa 1-1.

Bóng đá nam SEA Games 32: Nhật Nam sút tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam - Ảnh 1
Nhật Nam chớp cơ hội trong vòng cấm sút tung lưới đội bóng xứ Chùa vàng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngay phút thứ 2 kể từ khi bắt đầu trận đấu, U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước U22 Thái Lan. Trung vệ U22 Thái Lan phá bóng về phía phần sân U22 Việt Nam. Lương Duy Cương bất ngờ trượt chân và Achitpol vượt lên lấy bóng, ghi bàn cho đoàn quân HLV Sritaro.

Ở trận này, HLV Troussier chỉ giữ 3 cầu thủ đá chính trong trận gặp U22 Singapore là Hồ Văn Cường, Lê Văn Đô và Trần Quang Thịnh. Nhà cầm quân người Pháp đang tính toán phương án an toàn nhằm đảm bảo lực lượng cho vòng bán kết.

Bóng đá nam SEA Games 32: Nhật Nam sút tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam - Ảnh 2
Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, HLV Philippe Troussier quyết định cho các trụ cột của U22 Việt Nam nghỉ ngơi. Nhà cầm quân người Pháp sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị ở những trận trước để tranh ngôi đầu bảng với U22 Thái Lan. Chỉ có Trần Quang Thịnh, Hồ Văn Cường và Lê Văn Đô là những cái tên quen thuộc tiếp tục góp mặt trong đội hình chính của U22 Việt Nam trận này. Còn lại, ông Troussier tạo ra 8 sự thay đổi so với trận thắng U22 Malaysia.

Trong khung thành, thủ môn Đoàn Huy Hoàng được tin dùng. Lương Duy Cương mang băng đội trưởng. Anh đá chính trận đầu tiên nhưng sau đó mất vị trí về tay Quang Thịnh. Nguyễn Ngọc Thắng lần đầu tiên được ra sân tại SEA Games 32.

Những cầu thủ còn lại là Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Trường, Huỳnh Công Đến và Lê Quốc Nhật Nam. Trong đó, Nhật Nam từng đá chính ở trận gặp U22 Singapore nhưng bị thay ra ngay trong hiệp một.

HLV Troussier cho thấy rõ ý định giữ sức cho các cầu thủ trước vòng bán kết. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tiếp theo tại SEA Games 32.

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Từ khóa:   SEA Games 32 Bóng đá nam U22 Việt Nam

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