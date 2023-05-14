'Tay vợt số 1 Việt Nam' Lý Hoàng Nam nôn ói trong trận chung kết SEA Games 32, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa

Theo thông tin từ báo Thanh niên, trận chung kết đơn nam môn quần vợt SEA Games 32 giữa Lý Hoàng Nam (hạng 264 ATP) với Rifki Fitriadi (Indonesia, hạng 727 ATP) hôm nay phải lùi thời gian thi đấu từ 14 giờ xuống 15 giờ 40 vì thời tiết nắng nóng trên 34 độ C. Không chỉ phải đối đầu với thời tiết khắc nghiệt, Lý Hoàng Nam còn gặp vấn đề sức khỏe khi bị sốt cao gần 39 độ C ngay trước trận đấu. Bác sỹ đoàn thể thao Việt Nam phải liên tục chăm sóc, hạ sốt cho Lý Hoàng Nam.

Tay vợt người Việt Nam nôn khá nhiều trên sân. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn ra dấu có thể tiếp tục thi đấu - Ảnh: Báo Lao Động

Khi tỉ số set 2 đang là 0-2, Hoàng Nam bất ngờ đổ gục xuống sân và phải cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế - Ảnh: Báo Lao Động

Lý Hoàng Nam gục xuống sân, có dấu hiệu nôn khan ở ván 2 - Ảnh: Báo Dân Trí

Chia sẻ về chuyện này sau trận đấu với báo Tuổi Trẻ, Lý Hoàng Nam cho biết, đây là lần đầu tiên anh bị viêm dạ dày. Điều này chưa từng xảy ra trước SEA Games 32. Theo bác sĩ chẩn đoán, lý do là anh để bụng rỗng quá lâu. Anh cho biết: "Có một ngày thi đấu mà từ trưa đến tối tôi không ăn gì. Hôm đó trời mưa rồi lại nắng, tôi chỉ có 30 phút để nghỉ. Việc thi đấu cả ngày khiến tôi không kịp ăn. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm dạ dày cấp".

Nói về việc đánh mất huy chương vàng, Lý Hoàng Nam cho biết bản thân rất buồn. "Hôm nay tôi đã cố gắng thi đấu hết sức. Các bác sĩ cũng cố gắng cung cấp thuốc và điều trị để tôi thi đấu. Nhưng sáng nào ngủ dậy tôi đều thấy đau. Ăn vào thì ói. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thức ăn trong bụng để có sức thi đấu. Tôi đã trải qua nhiều ngày khó khăn và đã chiến đấu rất nhiều. Do đó, tôi cũng rất buồn khi không thể giành HCV. Nhưng tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng Fitriadi. Hôm nay anh ấy đã thi đấu tốt", Lý Hoàng Nam chia sẻ thêm.