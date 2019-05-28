Thu Minh gây choáng khi 'đối đầu trực tiếp' với antifan

Chỉ với 2 câu hát, Thu Minh đã làm dậy sóng cộng đồng mạng lúc nửa đêm.

Tối 27/5, Thu Minh và ekip chính thức tung teaser 2 của siêu phẩm MV mang tên DIVA nằm trong dự án I AM DIVA của nữ ca sĩ. Hình ảnh sang – xịn – mịn cùng câu hát cực chất: “Đừng mang những thứ phán xét, ganh ghét đến gần chị. Chị em hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì” đã được cộng đồng mạng chia sẻ một cách chóng mặt.

Thu Minh trong MV

Rất nhiều khán giả thích thú với đoạn teaser này của DIVA. Bằng câu hát này, Thu Minh đáp trả trực tiếp những bình luận tiêu cực dồn về phía mình trong những ngày qua.

Dù chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, teaser 2 của Thu Minh đã “chạm” đến nỗi lòng nhiều người. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều những điều tiêu cực, những kẻ ẩn danh công kích, những điều khiến bản thân mỗi người buộc phải nín nhịn thì câu hát của Thu Minh như thổi bùng lên sự tự tin, dũng cảm trong họ.

Đây cũng là ẩn ý của Thu Minh cùng ekip thực hiện, mong muốn truyền tải đến khán giả những gì đời nhất, chân thực nhất về cuộc sống. Không ít khán giả lâu năm của nữ ca sĩ tỏ ra phấn khích vì “đây mới đúng là Thu Minh”, thể hiện sự trông ngóng vào sản phẩm comeback thật sự của nữ ca sĩ.

Một cảnh quay của ca sĩ Thu Minh trong MV

Đại diện Thu Minh cho biết bên cạnh việc cho khán giả thấy một sản phẩm được đầu tư bài bản, chỉn chu, đây cũng là sản phẩm đẹp nhất, siêu khổng lồ nhất trong suốt hơn 40 năm cuộc đời của nữ ca sĩ. “Khán giả sẽ được thấy một Thu Minh rất đời, rất thực trong DIVA” – người đại diện chia sẻ.

MV DIVA là sản phẩm nằm trong dự án #IAMDIVA của Thu Minh, được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng cùng giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Ca khúc do Mew Amazing sáng tác, đang rất được trông ngóng “chào đời” vào ngày 30/5 sắp tới.

Ali Hoàng Dương 'dụ dỗ' Thu Minh song ca trong album đầu tay Ali Hoàng Dương chính thức ra mắt album đầu tay trong sự nghiệp ca hát sau 2 năm đoạt giải Quán quân "Giọng hát Việt".

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