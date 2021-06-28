Tháo khẩu trang chụp hình sống ảo ở quán cà phê nên bị phạt 2 triệu, cô gái than thở liền bị phản pháo: 'Đã làm sai mà còn bao biện'

Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, mặc dù tại Hà Nội đã cho phép mở lại một số hàng quán tuy nhiên vẫn phải giới hạn số lượng khách hàng phục vụ chỉ được dưới 20 người và chỉ với công suất 50%. Thế nhưng, tại một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ ở Hà Nội, sau thời gian "tạm đóng băng" thì lượt khách trở lại quán càng đông đúc hơn. Nhiều người kéo đến check-in sống ảo, điều này làm ảnh hưởng đến nhiều người dân xung quanh và còn gây nguy hiểm giữa thời điểm dịch bệnh khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch, tụ tập đông người và không đeo khẩu trang tại một quán cà phê ở Hà Nội- Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc này, mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đăng tải bài viết than phiền rằng cô bị phạt 2 triệu đồng vì tụ tập đông người và không đeo khẩu trang khi đến check-in tại một quán cà phê đang khá hot tại Hà Nội. Cô gái cho hay là do chưa tìm hiểu kỹ và một phần quán cũng không nhắc nhở khi chụp hình ngoài cửa quán.