Tháo khẩu trang chụp hình sống ảo ở quán cà phê nên bị phạt 2 triệu, cô gái than thở liền bị phản pháo: 'Đã làm sai mà còn bao biện'

Cô gái đăng đàn bức xúc vì bị phạt 2 triệu khi check-in tại một quán cà phê ở Hà Nội. Không những không nhận được đồng cảm, cô gái còn nhận nhiều bình luận chỉ trích.
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Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, mặc dù tại Hà Nội đã cho phép mở lại một số hàng quán tuy nhiên vẫn phải giới hạn số lượng khách hàng phục vụ chỉ được dưới 20 người và chỉ với công suất 50%. Thế nhưng, tại một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ ở Hà Nội, sau thời gian "tạm đóng băng" thì lượt khách trở lại quán càng đông đúc hơn. Nhiều người kéo đến check-in sống ảo, điều này làm ảnh hưởng đến nhiều người dân xung quanh và còn gây nguy hiểm giữa thời điểm dịch bệnh khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.
Liên quan đến sự việc này, mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đăng tải bài viết than phiền rằng cô bị phạt 2 triệu đồng vì tụ tập đông người và không đeo khẩu trang khi đến check-in tại một quán cà phê đang khá hot tại Hà Nội. Cô gái cho hay là do chưa tìm hiểu kỹ và một phần quán cũng không nhắc nhở khi chụp hình ngoài cửa quán.
Tuy nhiên, sau khi bài viết đăng tải, đa số dân mạng đều có ý kiến trái nhiều rằng lý do cô gái là chỉ bao biện cho hành vi vi phạm của mình. Nhiều người nói rằng, việc đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người là việc rất cần thiết để tự bảo vệ sức khoẻ trong thời điểm chống dịch này, không thể đổ lỗi cho quán có nhắc nhở hay không.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến góp ý với quán cafe trong việc cảnh báo tới khách hàng để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc như thế này. Đây cũng là bài học để mọi người rút kinh nghiệm. Vui chơi nhưng vẫn phải đề cao tinh thần chống dịch, bảo vệ sức khoẻ bản thân nhé!