Tài khoản TikTok mang tên 'thiếu nữ 12 mối tình' Đoan Minh van xin: 'Em không muốn bị xúc phạm nữa'?

Tin tức giải trí 26/06/2021 09:25

Mới đây, trên TikTok có một tài khoản lấy tên Đoan Minh đăng tải một video clip gây chú ý với nội dung van xin dân mạng ngừng công kích, không muốn bị xúc phạm nữa.

Những ngày gần đây, Đoan Minh có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi có những phát ngôn "đỉnh của chóp" trong một chương trình hẹn hò. Theo đó, khi được hỏi về những tiêu chí để chọn người yêu tương lai, cô nàng không ngại đưa ra nhiều yêu cầu "khó đỡ". Cô đòi hỏi người yêu phải đẹp trai, có nhiều tiền, biết nấu ăn, cho tiền cô đi du lịch và chu cấp để cô nàng chơi chứng khoán,...

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Đoan Minh trong show hẹn hò đưa ra nhiều tiêu chí chọn người yêu khó đỡ - Ảnh: Internet

Sau khi chương trình phát sóng, trên khắp mạng xã hội, các diễn đàn lớn nhỏ, cô thiếu nữ từng có 12 mối tình trở thành "trung tâm vũ trụ" của những thị phi và là mục tiêu bị dân mạng không ngừng công kích. Dù vậy, Đoan Minh có vẻ không sợ dư luận, cô cũng không trốn trách. Trái lại, cô nàng vẫn sử dụng mạng xã hội và sẵn sàng đáp trả những người có bình luận tiêu cực về cô.

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Đoan Minh không ngại đáp trả lại những bình luận tiêu cực về mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên mới đây, trên Tiktok có một tài khoản lấy tên Đoan Minh đăng tải một video clip gây chú ý với tiêu đề: "Mọi người đừng công kích em trên mạng xã hội nữa ạ. Em không muốn bị xúc phạm nữa!" Đoạn clip này được nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau ít giờ đăng tải, video đã nhận tới hơn 5 triệu lượt xem, phần bình luận bên dưới đã bị khóa.

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Đoạn clip được cho rằng của Đoan Minh đăng tải với nội dung: 'Mọi người đừng công kích em trên mạng xã hội nữa ạ. Em không muốn bị xúc phạm nữa!' - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người hoài nghi về tính chính xác của đoạn clip này, liệu có phải là của chính chủ hay một người nào đó muốn chơi khăm cô nàng để câu view, câu like. Tài khoản Tiktok đăng đoạn video này trong nhật ký chỉ có 7 video. Trong đó bài đăng cũ nhất là 20 tiếng trước, tức là sau khi Đoan Minh trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

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Chỉ mới hoạt động nhưng tài khoản này đã có tới hơn 26,9 nghìn người theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ của Pháp luật và bạn đọc, Đoan Minh khẳng định tài khoản trên là giả mạo, không phải do mình đăng tải. Cô nàng chia sẻ rằng chỉ sử dụng một tài khoản Tiktok duy nhất có tên là maryderoux, bài đăng đầu tiên từ ngày 7/11/2019. Điều đặc biệt là mặc dù tài khoản "pha-ke" thì nhận được hàng chục nghìn người theo dõi còn chính chủ thì chỉ nhận vỏn vẹn 15 lượt theo dõi mà thôi.

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Tài khoản Tiktok chính chủ của Đoan Minh chỉ vỏn vẹn 15 lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình
'Thiếu nữ vắt vai 12 mối tình' có động thái lạ hậu chia sẻ app 18+ giúp đàn ông '99% kiếm người yêu đúng gu'?

'Thiếu nữ vắt vai 12 mối tình' có động thái lạ hậu chia sẻ app 18+ giúp đàn ông '99% kiếm người yêu đúng gu'?

Vừa qua, cô gái tự nhận từng có 12 mối tình Đoan Minh tham gia chương trình hẹn hò với phát ngôn gây sốc đã khiến cõi mạng xôn xao. Sau đó, khi tên tuổi đang trở nên hot, cô gái này lại tiếp tục chia sẻ một app 18+ trên trang cá nhân khiến nhiều người chỉ trích.

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