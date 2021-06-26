Những ngày gần đây, Đoan Minh có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi có những phát ngôn "đỉnh của chóp" trong một chương trình hẹn hò. Theo đó, khi được hỏi về những tiêu chí để chọn người yêu tương lai, cô nàng không ngại đưa ra nhiều yêu cầu "khó đỡ". Cô đòi hỏi người yêu phải đẹp trai, có nhiều tiền, biết nấu ăn, cho tiền cô đi du lịch và chu cấp để cô nàng chơi chứng khoán,...

Đoan Minh trong show hẹn hò đưa ra nhiều tiêu chí chọn người yêu khó đỡ - Ảnh: Internet

Sau khi chương trình phát sóng, trên khắp mạng xã hội, các diễn đàn lớn nhỏ, cô thiếu nữ từng có 12 mối tình trở thành "trung tâm vũ trụ" của những thị phi và là mục tiêu bị dân mạng không ngừng công kích. Dù vậy, Đoan Minh có vẻ không sợ dư luận, cô cũng không trốn trách. Trái lại, cô nàng vẫn sử dụng mạng xã hội và sẵn sàng đáp trả những người có bình luận tiêu cực về cô.