Sau album 'Mùa thu chết', Giang Hồng Ngọc úp mở chuyện lấy chồng

Tin tức giải trí 15/10/2019 15:02

Quán quân X Factor tiếp tục chứng tỏ nội lực và sự chín muồi trong giọng hát khi chính thức ra mắt album nhạc tình “Mùa thu chết” - dòng nhạc đang dần gắn liền với tên tuổi của Giang Hồng Ngọc.

Giải thích về việc chọn tên gọi này, Giang Hồng Ngọc bảo đây có lẽ là một cái duyên. Cô tâm sự: “Ban đầu, tôi chỉ định làm album do mình biên tập, chọn những bài của các ca sĩ nổi bật nhất dòng nhạc sang. Rồi như một định mệnh, các bài hát đều dính đến mùa thu: Mùa thu chết, Thu ca, Thu sầu. Đến tình bơ vơ, Đời đá vàng, liên khúc Nỗi đau muộn màng cũng có thu trong đó. Album ra mắt vào những ngày cuối thu, chỉ cách sinh nhật tôi vài ngày. Tôi cho đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thú vị”.

Chính vì thế, cô đã chọn sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy để làm tên cho sản phẩm. Tên album cũng chỉ đơn giản là tên ca khúc nổi tiếng mà cô yêu thích, không liên quan đến những tâm tư hay đời sống cá nhân của Giang Hồng Ngọc. Sau khi sinh con, trải nghiệm nhiều cung bậc của đời sống, khán giả có chung nhận xét là giọng hát Giang Hồng Ngọc ngày càng mặn mà, sâu lắng, mỗi lời hát đều như rút ruột từ trái tim của mình.

Sau album 'Mùa thu chết', Giang Hồng Ngọc úp mở chuyện lấy chồng - Ảnh 1
Giang Hồng Ngọc và khách mời tại buổi họp báo

Khi đứng trong phòng thu, hát những bài hát này, Giang Hồng Ngọc như thấy bóng dáng đời mình trong đó. Thậm chí, với Đời đá vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An, cô tưởng như đó là bài hát về cuộc đời mình, một cuộc đời đa mang với vui - buồn, thật - giả, đớn đau - hạnh phúc.

Sau album 'Mùa thu chết', Giang Hồng Ngọc úp mở chuyện lấy chồng - Ảnh 2
Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc 'Thu ca'

Có lẽ chính vì để cảm xúc dẫn dắt nên album được thực hiện rất nhanh, chỉ trong vòng 2 tháng, tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc so với album “Bay về thời gian” từng thực hiện ở Mỹ trước đó.

Không chỉ khiến người yêu nhạc bất ngờ, Giang Hồng Ngọc còn giữ bí mật với chính những người thân khi không tiết lộ gì về quá trình thực hiện album. Cô muốn một sản phẩm tự thân, để mọi người thấy mình đủ lớn để làm tất cả.

Sau album 'Mùa thu chết', Giang Hồng Ngọc úp mở chuyện lấy chồng - Ảnh 3
Giang Hồng Ngọc trả lời báo chí

Sau “Mùa thu chết”, tháng 11 tới Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, cho thấy sự biến hóa trong hình ảnh âm nhạc, không chỉ là một quý cô hát nhạc xưa, mà đa dạng và chinh phục được nhiều tầng lớp khán giả khác nhau.

Album “Mùa thu chết” cũng rất đặc biệt khi đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống riêng của Giang Hồng Ngọc, mà cô sẽ sớm kể với khán giả.

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