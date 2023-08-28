Sau 6 năm ròng rã 'tìm con', bà Nhân Vlog hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng!

Tin tức giải trí 28/08/2023 15:16

Khi thấy que thử lên 2 vạch, Đức Nhân không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ngoài được biết đến là nàng dâu Việt sống ở Nhật, YouTuber Lê Thị Đức Nhân - chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân JP (thường gọi là Bà Nhân Vlog) còn thu hút nhiều sự chú ý vì hành trình chữa trị hiếm muộn để tìm con.

Sau 6 năm ròng rã 'tìm con', bà Nhân Vlog hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng! - Ảnh 1
Sau bao vất vả, gian nan, mới đây, trên trang Fanpage, Bà Nhân Vlog đã chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng đến khán giả

Sau bao vất vả, gian nan, mới đây, trên trang Fanpage, Bà Nhân Vlog đã chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng đến khán giả. Bà Nhân Vlog viết lời xúc động khi nói về hành trình ròng rã 6 năm này: “Đời này nhất định phải có con mẹ mới có chữ trọn vẹn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hạnh phúc này, 6 năm trời ròng rã đi tìm con. Bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu thuốc gây mê, rồi phẫu thuật, mồ hôi nước mắt của mẹ và ba.

Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Chiếc em bé phôi ngày 3 loại 2, đã bám và làm tổ ổn định vào người mẹ nên mẹ mới dám thông báo để mọi người chia vui. Đoạn đường mang bầu đứa con ống nghiệm này còn khá dài và nhiều khó khăn ở phía trước. Mẹ mong con của mẹ sẽ bình an trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày con nhé!”.

Sau 6 năm ròng rã 'tìm con', bà Nhân Vlog hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng! - Ảnh 2
Khi thấy que thử lên 2 vạch, Đức Nhân không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc

Đính kèm với dòng thông báo, bà Nhân Vlog còn đăng tải video ghi lại hành trình đi khám và lúc thử thai. Khi thấy que thử lên 2 vạch, Đức Nhân không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Hiện tại, ông xã của Đức Nhân đã trở về Nhật Bản nên cô cũng chỉ mới chia sẻ tin vui đến mẹ và chị gái.

Sau 6 năm ròng rã 'tìm con', bà Nhân Vlog hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng! - Ảnh 3
Cô đã chia sẻ niềm vui này cùng với mẹ đẻ của mình

Cũng trong clip này, Bà Nhân tiết lộ trong suốt hành trình tìm con, ông xã luôn đồng hành bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí và không để cô phải làm bất cứ việc gì. Trong thời gian tới, cô cũng sẽ giữ sức khoẻ tốt nhất có thể, vẫn làm việc nhẹ nhàng và ra video đều đặn cho mọi người. Cư dân mạng cũng để lại nhiều lời bình luận chúc mừng vợ chồng Đức Nhân.

Sau 6 năm ròng rã 'tìm con', bà Nhân Vlog hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng! - Ảnh 4
Trong suốt hành trình tìm con, ông xã Đức Nhân luôn đồng hành bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí và không để cô phải làm bất cứ việc gì

Vài tháng trước đó, Bà Nhân Vlog cùng ông xã về Việt Nam thực hiện làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng hành trình tìm con của họ phải dang dở vì gặp phải quá nhiều lùm xùm. Sau đó, cặp vợ chồng này quyết định quay trở lại Nhật Bản để ổn định lại tinh thần và tiếp tục hành trình tìm con. 

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