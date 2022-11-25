Sao nhí từng là "đối thủ" của Angela Phương Trinh: Gái một con "trông mòn con mắt", U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật

Tin tức giải trí 25/11/2022 07:57

Nhìn vào nhan sắc này, khó ai tin được Nhật Hạ đã bước sang tuổi 28 và đã làm mẹ của 1 bé gái 6 tuổi.

Angela Phương Trinh là một trong những sao nhí khá đình đám vào những năm 2000, nổi tiếng khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Người mẹ nhí, Kính Vạn Hoa, Mùi ngò gai,... Thời điểm đó, không ít các sao nhí cũng được quan tâm và trở thành "đối thủ" của "Bà mẹ nhí". Một trong số đó phải kể đến cô nàng Nhật Hạ - diễn viên nhí từng thủ vai cô phù thủy Yeye trong Gia đình phép thuật.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 1

Thời đó, nhiều người thường so sánh Yeye Nhật Hạ như một đối thủ với Angela Phương Trinh vì cả 2 có cùng độ tuổi và đặc biệt, 2 sao nhí còn từng có màn "đấu khẩu" trong một phân đoạn của phim Mùi ngò gai. Vì vậy, nhiều người không khỏi đặt nhan sắc và tài năng của Angela Phương Trinh và Yeye Nhật Hạ lên cùng một bàn cân.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 2Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 3

Bẵng đi một thời gian, trong khi Angela Phương Trinh ngày một nổi tiếng và trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí Việt, cái tên Yeye Nhật Hạ gần như mất hút. Mới đây, dân mạng được một phen "chấn động" khi 2 đối thủ nhí năm nào vừa có màn hội ngộ. Đáng nói, xuất hiện bên Angela Phương Trinh, cô phù thủy Yeye năm nào giờ đã làm mẹ nhưng vẫn không bị lấn át về nhan sắc.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 4Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 5

Có thể thấy, so với Angela Phương Trinh, Yeye Nhật Hạ chẳng thua kém phần nào về nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1994 sở hữu làn da trắng như trứng gà bóc cùng gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ.

Được biết, thời từng là đối thủ của Angela Phương Trinh, Yeye Nhật Hạ được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá của thị trường phim truyền hình miền Nam, Tuy nhiên, khi đang được chú ý, Nhật Hà bất ngờ vắng bóng suốt 4 năm để lấy chồng, sinh con. Quyết định này của cô khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi con gái cứng cáp, bà mẹ trẻ mới quyết định quay lại phát triển sự nghiệp.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 6

Trong khi "đối thủ" mất tăm, Angela Phương Trinh nhan sắc ngày càng lên hương và trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngay cả khi cô nàng dần lui về ăn chay, từng có thời gian tạm lánh mạng xã hội thì tên tuổi của cô nàng lúc nào cũng có sức hút.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 7

Về phía Yeye Nhật Hà, dù đã trải qua sinh nở và ngấp nghé tuổi 30, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, chẳng thua "đối thủ" một thời là mấy. Ngắm nhìn những hình của nữ diễn viên sinh năm 1994, dân mạng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ của bà mẹ 1 con.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 8

Làm mẹ ở độ tuổi khá trẻ, Nhật Hạ có lẽ đã chăm chút cho ngoại hình của mình rất kỹ càng. Theo đó, bà mẹ 1 con luôn duy trì vóc dáng thon gọn, quyến rũ trong mỗi lần xuất hiện.

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 9

Khi được hỏi cảm nhận về sự so sánh giữa Nhật Hạ và Angela Phương Trinh, bà mẹ trẻ chia sẻ: "Mỗi người đều lựa chọn hướng đi khác nhau. Tôi biết lúc đó mình có những gì Trinh không có, và ngược lại. Cuộc đời này rất công bằng nên tôi không chạnh lòng, không khó chịu khi bị so sánh. Nếu tồn tại cảm xúc đó, nghĩa là tôi đang ganh tỵ với bạn ấy. Trinh có thể đẹp như hoa hồng, còn tôi đẹp như hoa hướng dương. Vấn đề là khán giả thích bông hoa nào thôi."

Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 10Sao nhí từng là 'đối thủ' của Angela Phương Trinh: Gái một con 'trông mòn con mắt', U30 vẫn trẻ như thuở gây sốt với bộ phim Gia đình phép thuật - Ảnh 11

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Từ khóa:   tin giải trí yeye nhật hạ Angela Phương Trinh

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