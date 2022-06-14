Quang Hải đã tới châu Âu, thương vụ ồn ào sắp chốt lại bằng một bản hợp đồng "bom tấn"?

Vừa qua trên cá nhân, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải , đã gây chú ý khi cập nhật loạt hình ảnh trong chuyến đi châu Âu. Mới nhất, ông đã đăng tấm hình chụp cùng Quang Hải. Nhiều khả năng, tiền vệ này cũng đã có mặt tại châu Âu để cùng người đại diện tính toán cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Những năm qua, các nhà đài Việt Nam thường chỉ đàm phán mua bản quyền truyền hình giải vô địch quốc gia tốp đầu châu Âu, gồm: Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1. Do đó, việc đàm phán mua bản quyền truyền hình giải vô địch quốc gia Áo là điều khá thú vị và càng khiến người hâm mộ có thêm căn cứ để tin rằng Quang Hải sẽ gia nhập một CLB tại đây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện đang có một đơn vị tại Việt Nam xúc tiến việc mua bản quyền giải vô địch quốc gia Áo. Nhiều khả năng, đây sẽ là điểm đến của Quang Hải.

Còn nhớ khi Văn Hậu khoác áo Heerenveen, cũng đã có một đơn vị tại Việt Nam mua bản quyền phát sóng giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa giải 2019/2020.

Quang Hải trên sân thi đấu. Ảnh: Tổ quốc

Trước đó cũng đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Quang Hải sẽ sang Áo thi đấu. HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo hôm 31/5 cũng tiết lộ học trò của mình đã đàm phán với CLB đến từ Áo. Quang Hải không tham dự SEA Games 31 cũng vì muốn tránh chấn thương, bởi nếu điều đó xảy ra, việc thương thảo có thể không thành. Tuy nhiên ông Park không cho biết hợp đồng của Quang Hải đã được chốt lại hay chưa.

Theo thông tin mới nhất, điểm đến của Quang Hải có thể sẽ là CLB Austria Wien hoặc Wolfsberger. Đây đều là hai đội bóng sẽ dự cúp châu Âu vào mùa giải tới.

Austria Wien dự UEFA Europa League, còn Wolfsberger thi đấu ở UEFA Europa Conference League. Cả hai sẽ tham dự từ vòng loại của các giải đấu này để tranh vé vào vòng bảng.

Nếu những tin đồn trở thành sự thật, Quang Hải sẽ có cơ hội để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ra sân tại cúp châu Âu. Trước đó, Công Vinh, Công Phượng và Văn Hậu khi sang châu Âu chỉ được thi đấu ở các giải đấu trong nước, chứ chưa có cơ hội dự cúp châu lục.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi về thương vụ Quang Hải, một nhà môi giới cầu thủ tại V.League cho rằng tiền vệ này nên sớm chốt bến đỗ để có thời gian tập luyện, thích nghi ở đội bóng mới. Việc kéo dài thời gian sẽ không có lợi cho Quang Hải, đặc biệt trong bối cảnh anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều cầu thủ khác để tìm cơ hội được ra sân khi sang châu Âu.

"Không CLB nào ở châu Âu cho Quang Hải ra sân ngay lập tức sau khi ký hợp đồng cả. Cậu ấy cần thời gian để làm quen, thích nghi với môi trường mới", nhà môi giới này bình luận.

Quang Hải sẽ tiếp tục mang áo số 19 tại đội bóng mới. Ảnh: Tổ quốc

Quang Hải đã trở thành cầu thủ tự do kể từ ngày 13/4 vừa qua, sau khi hợp đồng giữa anh và Hà Nội FC hết hạn. Nhiều tin đồn về bến đỗ của Quang Hải đã xuất hiện, nhưng từ đó tới nay mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.

Trong 2 tháng qua, Quang Hải dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình, sau đó tập luyện cùng CLB Cần Thơ (nơi ông Nguyễn Đắc Văn đang giữ chức chủ tịch CLB) để duy trì thể trạng. Tiền vệ này cũng đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Afghanistan hôm 1/6 vừa qua.