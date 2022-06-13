Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc

Tin tức giải trí 13/06/2022 20:47

Công việc như thường lệ của ông Ngoan và bà Thương vẫn là làm công nhân và phụ công việc đồng áng. Hay tin con được vinh danh trong trận đấu, bố mẹ Nhâm Mạnh Dũng không ngủ được.

Nhâm Mạnh Dũng là cái tên không còn quá xa lạ với người hâm mộ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Từ hàng ghế dự bị và lập nên nhiều chiến tích, Nhâm Mạnh Dũng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về tài năng của mình.

Chia sẻ trên báo Đại đoàn kết, Gia đình Nhâm Mạnh Dũng sống trong một ngôi nhà giản dị ở một làng quê cũng rất bình dị Thái Bình. Anh là con út trong gia đình gồm 2 anh em trai. Bố mẹ anh vốn là những người nông dân chân chất. Hạnh phúc vì con có nhiều thành tích và được vinh danh sau trận đấu nhưng bà Thương vẫn đến KCN ở gần nhà để làm việc.

Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 1
Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 2
Ngôi nhà bình dị của Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Hai vợ chồng ông Ngoan quanh năm gắn với đồng ruộng. Ông thường dùng chiếc máy cày tự sắm để cày thuê, gặt thuê. Còn vợ ông, phụ chồng việc đồng áng và đi làm công nhân cho một công ty gần nhà mỗi ngày.

Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ về Nhâm Mạnh Dũng, cha cầu thủ cho hay: Từ bé Dũng đã rất thông minh, học giỏi và mê đá bóng. "Mới ba, bốn tuổi, đang học mầm non nhưng thấy cháu nó đã rất yêu bóng đá, lúc nào cũng quấn quýt với quả bóng. Đến năm lớp 5 thì Dũng được vào đội tuyển bóng đá của trường, của cụm, sau đó được tuyển lên Trường năng khiếu thể thao của tỉnh, ở trên TP Thái Bình.”, người cha nhớ lại.

Vợ chồng ông có hai cậu con trai, lớn là Nhâm Thành Trung (28 tuổi), út là Nhâm Mạnh Dũng, bà nội nay đã ngoài 90 tuổi. Không chỉ tài năng với trái bóng tròn, Nhâm Mạnh Dũng còn có thành tích học tập ấn tượng. Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 5, cầu thủ quê Thái Bình luôn đạt thành tích học sinh giỏi và từng đạt giải ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Cũng vì thế mà khi nghe tin anh gia nhập trung tâm thể thao để tập luyện các thầy cô lấy làm tiếc vì Dũng học rất giỏi.

Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 4
Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 5
Nhâm Mạnh Dũng cùng cha và mẹ của mình. Ảnh: Internet.

Việc thuyết phục bố mẹ Dũng cho em đi theo con đường đá bóng chuyên nghiệp, phải dày công thuyết phục mới được ông bà Ngoan đồng ý. Thực tế cho thấy, thường những cầu thủ học giỏi, nhất là những môn tự nhiên như Dũng thì khi đá bóng sẽ có lối đá thông minh, khoa học" - Ông Đặng Thế Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT và DL Thái Bình) cho hay.

Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 6
Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 7
Nhâm Mạnh Dũng đã xuất sắc giành nhiều thành tích cho bản thân và đội nhà. Ảnh: Vietnamnet.

Mới đây nhất, việc Nhâm Mạnh Dũng xỏ găng thay Văn Chuẩn làm thủ môn dù chưa bao giờ làm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đặc biệt hơn, anh có tận 3 lần cản phá cơ hội của U23 Saudi Arabia và không để ghi thêm bất cứ bàn thắng nào sau điểm số 2-0 nghiêng về Saudi Arabia trước đó. Chân sút người Thái Bình đã đi vào lịch sử khi là thủ môn đầu tiên của U23 Việt Nam ghi bàn tại giải U23 châu Á.

Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 8
Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 9
Gia cảnh bình dị của ‘thủ môn đầu tiên ghi bàn tại U23 châu Á’ Nhâm Mạnh Dũng: bố đi làm thuê, mẹ làm công nhân, lúc con được vinh danh vẫn còn làm việc - Ảnh 10
Mạnh Dũng được kỳ vọng sẽ là nhân tố nối tiếp thành công cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Nhâm Mạnh Dũng còn đặc biệt gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng - 1m81 và được xem là ‘soái ca sân cỏ’, trang cá nhân có đến hơn 28 nghìn lượt theo dõi.

Cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017, ‘Vua phá lưới giải U21’ quốc gia 2020, cầu thủ xuất sắc ghi bàn thắng mở tỉ số cho U23 Việt Nam- U23 Malaysia lọt tứ kết U23 Châu Á hay là ‘người hùng’ giúp Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Mạnh Dũng được kỳ vọng sẽ là nhân tố nối tiếp thành công cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với những thành tích tài năng của mình.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi'

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi'

Là những cầu thủ có thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội còn đặc biệt ‘tỏa nắng’ với ngoại hình của mình.

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