Otis Đỗ Nhật Trường tung MV debut 'Vì anh lo xa thôi' sau 2 năm vắng bóng Vbiz

Tin tức giải trí 23/11/2019 16:29

“Soái ca học đường” Otis Đỗ Nhật Trường vừa có buổi ra mắt MV “Vì anh lo xa thôi” chiều ngày 22/11, sau 2 năm dài vắng bóng Vbiz.

Otis Đỗ Nhật Trường có sẵn niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là âm nhạc. Tuy nhiên anh lại bén duyên với nghiệp diễn xuất đầu tiên và trở thành gương mặt nổi bật với khán giả trẻ khi góp mặt trong series phim học đường “Chàng trai của em”, “Chàng trai năm 17”, “Thanh xuân ký” trong năm 2017 và “Friendzone” trong năm 2019.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai với nụ cười “đốn tim” fan cùng khiếu diễn xuất tự nhiên, Otis đã trở thành một “hiện tượng” trong năm 2017 và nhanh chóng được công chúng dành tặng biệt danh “soái ca học đường” và sở hữu lượng khán giả tuổi mới lớn hùng hậu.

Otis Đỗ Nhật Trường tung MV debut 'Vì anh lo xa thôi' sau 2 năm vắng bóng Vbiz - Ảnh 1
Nguyễn Trần Trung Quân cũng có mặt chúc mừng Otis Đỗ Nhật Trường

Sự nổi tiếng đến nhanh, đột ngột cùng với sự quan tâm lớn đến từ công chúng đã trở thành một áp lực lớn đến với Otis sau những thành công ban đầu. Chàng trai tuổi 20 non trẻ đã có những suy nghĩ, quyết định và hành động thiếu chín chắn cùng với sự định hướng, quản lý không phù hợp đã dẫn đến những va vấp trong cuộc sống cá nhân và công việc làm ảnh hưởng lớn đến con đường hoạt động nghệ thuật. 

Tuy nhiên, là một người rất đam mê nghệ thuật và tự cảm nhận rằng mình không thể làm gì khác tốt hơn là làm nghệ thuật, Otis đã từng bước nhận ra nhiều giá trị sống tích cực, trưởng thành hơn cũng như tìm ra mục tiêu của mình cần làm là hoàn thiện các kỹ năng của bản thân và chinh phục khán giả bằng chính niềm đam mê âm nhạc.

Otis Đỗ Nhật Trường tung MV debut 'Vì anh lo xa thôi' sau 2 năm vắng bóng Vbiz - Ảnh 2
Ali Hoàng Dương cũng có mặt tại buổi họp báo

Sau 2 năm vắng bóng, Otis chính thức ra mắt công chúng với MV Debut “Vì anh lo xa thôi” do chính anh sáng tác kết hợp với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trong vai trò là nhà sản xuất âm nhạc của dự án. MV lấy bối cảnh quay tại thành phố Đà Lạt, kể về một chuyện tình dang dở giữa chàng trai Otis là chủ shop hoa với cô gái họa sĩ. Nội dung phim là những cảm xúc đan xen từ lãng mạn, hạnh phúc lúc mới quen đến những nghi ngờ, đổ vỡ của cặp đôi trẻ.  

Otis Đỗ Nhật Trường tung MV debut 'Vì anh lo xa thôi' sau 2 năm vắng bóng Vbiz - Ảnh 3
Otis Đỗ Nhật Trường trả lời báo chí

MV “Vì anh lo xa thôi” được thực hiện bởi ekip của đạo diễn William và nhà sản xuất trẻ Vũ Hồng Thắng, diễn xuất cùng với Otis (vai nam chính) là các diễn viên Vũ Ngọc Châm (vai nữ chính - Quán quân The Hair Việt Nam 2017), Tùng Lâm (vai chàng trai hỏi đường) cùng đông đảo diễn viên quần chúng góp phần tạo nên sự đa dạng cho nhiều cảnh quay trong MV.

Otis Đỗ Nhật Trường tung MV debut 'Vì anh lo xa thôi' sau 2 năm vắng bóng Vbiz - Ảnh 4
Cảnh quay Otis trong MV 'Vì anh lo xa thôi'

MV “Vì anh lo xa thôi" cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong những chuỗi dự án sắp tới của Otis Đỗ Nhật Trường.

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Từ khóa:   Otis Đỗ Nhật Trường ca sĩ Ali Hoàng Dương vì anh lo xa thôi

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