Niềm vui nhân đôi: Đội tuyển bóng đá nam 'đánh bại' Thái Lan, 'mang HCV, mang niềm tự hào' về cho người hâm mộ nước nhà

Tin tức giải trí 22/05/2022 21:05

Tuấn Tài tạo ra đường cong đẹp mắt từ quả tạt bên cánh trái. Trong vùng cấm, Mạnh Dũng chọn vị trí khôn ngoan, bật cao đánh đầu đưa bóng vào "góc chết", mang về tấm HCV cho đội tuyển Việt Nam.

19h00 ngày 22/5, SVĐ Mỹ Đình đã diễn ra trận đấu nảy lửa giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan tại Chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Niềm vui nhân đôi: Đội tuyển bóng đá nam 'đánh bại' Thái Lan, 'mang HCV, mang niềm tự hào' về cho người hâm mộ nước nhà - Ảnh 1
ĐỘi hình ra sân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam gồm: Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Tùng, Tiến Linh.

Niềm vui nhân đôi: Đội tuyển bóng đá nam 'đánh bại' Thái Lan, 'mang HCV, mang niềm tự hào' về cho người hâm mộ nước nhà - Ảnh 2
Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành - Ảnh: Internet

U23 Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, các chàng trai có cơ hội từ rất sớm. Không ít lần tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm. Song kết thúc hiệp 1 may mắn vẫn chưa thể mỉm cười với đội tuyển Việt Nam.

Phải đến phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Kawin, ghi bàn mở tỉ số. Đây cũng là màn ấn định chiến thắng, giúp đội tuyển bóng đá nam mang về tấm huy chương vàng danh giá.

Sau hơn 90 phút thi đấu, chiến thắng gọi tên U23 Việt Nam! Bàn thắng siêu đẳng cấp của Mạnh Dũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên lịch sử, lần đầu tiên bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Chân dung Huỳnh Như - đội trưởng ghi bàn thắng duy nhất đem về HCV cho tuyển nữ Việt Nam: Trên sân đá bóng, về nhà bán dừa

Chân dung Huỳnh Như - đội trưởng ghi bàn thắng duy nhất đem về HCV cho tuyển nữ Việt Nam: Trên sân đá bóng, về nhà bán dừa

Trong trận Chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 31, Huỳnh Như đã có màn mở tỉ số đẹp mắt khiến khán giả vỡ òa, mang về tấm HCV thứ 7 cho đội tuyển Việt Nam.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam SEA Games 31 u23 việt nam

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