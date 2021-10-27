Một nam nhạc sĩ khiến công chúng bất bình khi bày tỏ tình thương với con gái bằng nhiều hành động 'nhạy cảm'

Khi sự việc đang gây xôn xao, nam nghệ sĩ này sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, nam nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Jakkawal Saothongyuttitum (sinh năm 1972) đang trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội cùng truyền thông Thái Lan vì đăng tải một đoạn clip lên trang cá nhân được cho là có nhiều hành động nhạy cảm đối với con gái ruột 9 tuổi của mình.

Jakkawal Saothongyuttitum khiến công chúng phẫn nộ vì hành động nhạy cảm với con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip, nam nhạc sĩ này không những thơm môi mà còn luồn tay vào áo ôm bụng và vỗ mông con gái. Những hành độngnày của nam nhạc sĩ khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ vì cho rằng hết sức nhạy cảm và thô tục, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Bên cạnh, rất nhiều ý kiến cho rằng những hành động này không phù hợp và đưa ra quan điểm: Liệu hành động đó có vượt ngoài ranh giới của việc thể hiện tình cha con hay không?

Liệu những hành động này có vượt ngoài ranh giới của việc thể hiện tình cha con hay không? - Ảnh: Cắt từ clip

Khi vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng, chính chủ Jakkawal Saothongyuttitum đã lên tiếng giải thích và xin lỗi vì hành động "nhạy cảm" của mình. Đồng thời, nam nhạc sĩ cũng cho biết sẽ tiếp nhận những lời chỉ trích của công chúng. Từ nay sẽ cẩn thận hơn trong việc bảy tỏ tình yêu thương với con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-nhac-si-khien-cong-chung-bat-binh-khi-bay-to-tinh-thuong-voi-con-gai-bang-nhieu-hanh-dong-nhay-cam-433362.html