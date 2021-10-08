Hình ảnh chưa từng hé lộ của thủ môn Bùi Tấn Trường sau trận Việt Nam - Trung Quốc, hành động của Tiến Linh gây chú ý lớn

Tiến Linh đã ngay lập tức có hành động "lạ" đối với người anh của mình sau trận thua đầy tiếc nuối trước Trung Quốc.

Trận đấu Việt Nam – Trung Quốc vào rạng sáng hôm nay (8/10) khiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà vô cùng tiếc nuối. Sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực thì đội tuyển Việt Nam đã ngậm ngùi thua Trung Quốc với tỉ số 2-3. Ngay sau khi có kết quả chung cuộc, Facebook của thủ môn Bùi Tấn Trường đã nhận "hàng tá" chỉ trích. Đông đảo netizen cho rằng anh quá lơ là và mất tập trung trong suốt quá trình trận đấu diễn ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng thủ môn Tấn Trường nên... giải nghệ.

Thủ môn Tấn Trường nhận nhiều chỉ trích sau trận Việt Nam - Trung Quốc. Mới đây, netizen đã truyền tay nhau một khoảnh khắc ghi lại cảm xúc của các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu tại sân vận động Shajah (UAE). Đáng chú ý chính là biểu cảm của thủ môn Tấn Trường. Ống kính của một phóng viên tác nghiệp đã ghi được khoảnh khắc Tấn Trường ngồi gục xuống bần thần một góc. Ngay sau khi phát hiện điều này, cầu thủ Tiến Linh đã lập tức đến động viên. Thậm chí Tiến Linh còn kéo Tấn Trường đứng dậy cùng đồng đội nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được thủ môn.

Tiến Linh an ủi Tấn Trường nhưng không thành. Sau khi khoảnh khắc này được "lên sóng", bên cạnh những lời chỉ trích thì rất đông khán giả đã động viên Tấn Trường. Đa số ý kiến đều cho rằng thủ môn của chúng ta đã làm rất tốt, đồng thời mọi người cho rằng trong bóng đã chỉ cần kém may mắn một chút thì cũng có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng. Ảnh: Tổng hợp, Ted Trần

Tiến Linh lần đầu lên tiếng sau trận thua đau của đội tuyển Việt Nam: 'Đó là bóng đá, là sự nghiệt ngã trong bóng đá' Đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc với tỷ số 2-3 đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, dù thế nào, các cầu thủ nước ta cũng đã chiến đấu quả cảm và xứng đáng nhận được sự tán dương từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-chua-tung-he-lo-cua-thu-mon-bui-tan-truong-sau-tran-viet-nam-trung-quoc-hanh-dong-cua-tien-linh-gay-chu-y-lon-429548.html