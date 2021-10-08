Sau trận thua với Trung Quốc, HLV Park xin nhận trách nhiệm thay cho các cầu thủ Việt Nam

Sau trận thua 3-2 trước Trung Quốc, HLV Park Hang Seo đã nhận mọi trách nhiệm về mình.

Trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) đã kết lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bạn. Nhiều người cho rằng đây là kết quả của quyết định thay Thanh Bình bằng Bùi Tiến Dũng ở phút 72 trận đấu, khi mà Thanh Bình liên tiếp để Wu Lei vượt qua và ghi 2 bàn thắng cho Trung Quốc.

Việc rút Tiến Dũng đang chơi tốt là 1 quyết định khó hiểu của HLV Park Hang-seo - Ảnh: VFC

Nói về sai sót trên, HLV Park đã nhận mọi trách nhiệm về mình: "Tôi chịu trách nhiệm cho các quyết định thay người. Các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành. Tôi nhấn mạnh sai sót của cầu thủ là lỗi từ huấn luyện viên".

Vị HLV này còn nói thêm, ông cho biết bản thân đã quá vội vàng khi thay cầu thủ vào sân, ông nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua ở phút bù giờ. Tôi cũng tiếc khi thay hậu vệ quá sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi hết khả năng của mình, quan trọng là các cậu ấy không từ bỏ".

HLV Park Hang-seo xin nhận mọi trách nhiệm trong trận thua đem qua của tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Sau trận đấu với Trung Quốc, nhiều cầu thủ Việt Nam thậm chí đã bật khóc. Trước đó, khi Tuấn Tài và Tiến Linh ghi 2 bàn thắng để gỡ hòa 2-2, thầy trò HLV Park đã tưởng chừng nắm chắc trong tay 1 điểm vì cầm hòa. Nhưng không ngờ, ở phút bù giờ thứ 5, Wu Lei lại ghi bàn giúp Trung Quốc thắng với tỷ số sát sao 3-2.

Được biết, sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Oman trên sân đội bạn vào lúc 23 giờ ngày 12/10 tới (theo giờ Việt Nam). Tuy vậy, trận đấu này cũng được nhận định là khó khăn đối với các cầu thủ Việt Nam khi trước đó Oman đã thắng Nhật Bản 1-0 khi thi đấu trên sân khách.

'Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc' - cổ động viên Đông Nam Á khẳng định Trước thềm trận đấu Việt Nam - Trung Quốc tại bảng B trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra lúc 0h ngày 8-10, cổ động viên ở khu vực Đông Nam Á đều đồng loạt ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tran-thua-voi-trung-quoc-hlv-park-xin-nhan-trach-nhiem-thay-cho-cac-cau-thu-viet-nam-429518.html