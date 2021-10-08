Bị Trung Quốc dẫn trước 2 bàn, tuyển Việt Nam bất ngờ 'lội ngược dòng' ở những phút cuối, thua trong vinh quang

Tin tức giải trí 08/10/2021 06:40

Dù bị dẫn trước nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận cầu vô cùng quả cảm.

Rạng sáng ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đội tuyển Trung Quốc. Cả hai đội đều đầy tâm huyết quyết tâm ghi bàn.

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Tuyển Việt Nam trong màu áo trắng

Bắt đầu trận đấu, từ quả tạt bên cánh trái của Binbin ở phút thứ 2, Zhang Yuning dứt điểm ngẫu hứng ở góc hẹp đưa bóng đi chệch khung thành của tuyển Việt Nam trong gang tấc.

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Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội - Ảnh: Sina

Phút thứ 8, Trung Quốc vẫn đang là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng không còn có cơ hội dứt điểm thoải mái như những phút đầu trận nữa.

Một cầu thủ Trung Quốc ngăn cản Quang Hải nhưng vô tình khiến bóng đến chân Tiến Linh. Tiền đạo Việt Nam khống chế một nhịp nhưng không thể tung cú sút vì bị áp sát ở phút thứ 17.

Quang Hải tung cú đá phạt táo bạo ở phút 21. Bóng đi với quỹ đạo khó chịu khiến số 18 của Trung Quốc suýt phản lưới.

Tuyển Việt Nam có pha dứt điểm thứ 6 ở phút 44. Cú chạm đầu của Tiến Linh vẫn chưa thể đánh bại thủ môn bên phía tuyển Trung Quốc.

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Tuyển Trung Quốc ghi trước 2 bàn - Ảnh: Sina

Sau 2 đường chuyền bằng đầu của Al Kesen và Yuning, bóng tìm đến vị trí của Wu Lei. Tiền đạo thuộc biên chế Espanyol sút chéo góc nhưng không thắng được Tấn Trường. Tuy nhiên, Yuning đã có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới tuyển Việt Nam ở phút 53.

Phút 63, Hồng Duy nhả lại tuyến hai cho Hoàng Đức dứt điểm. Cú đá căng, đưa bóng liệng vào góc cao nhưng Yunling đã bay người đẩy bóng qua xà.

Tuyển Trung Quốc tiếp tục thực hiện quả tạt từ cánh trái đến vị trí của Wu Lei. Cầu thủ thuộc biên chế Espanyol thoải mái băng xuống đánh đầu mở tỉ số ở phút 75.

Phút 81, sau đường chuyền của Hoàng Đức, Tấn Tài xử lý bóng mềm mại rồi tung cú dứt điểm vào góc gần đánh bại toàn bộ hàng thủ Trung Quốc. Pha dứt điểm bất ngờ khiến thủ thành Yunling không thể cản phá dù đã chạm vào bóng.

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Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục

Từ đường chọc khe của Quang Hải, Tiến Linh phá bẫy việt vị rồi tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa đánh bại thủ môn Junling ở phút 90+1.

Phút 90+5, Wu Lei tiếp tục vượt qua Thanh Bình để đón đường treo bóng của Wang Shenchao rồi tạo điểm cắt từ cự ly gần ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tấn Tài đã không dâng lên để bẫy việt vị với tiền đạo Trung Quốc ở pha bóng này.

Đội hình ra sân:

Trung Quốc: Yan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Wu Lei, Ai Kesen, Zhang Xizhe, Wu Xi, Liu Binbin, Zhang Yuning, Wang Gang.

Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

Ảnh: Tổng hợp

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