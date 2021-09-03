Trọng tài phạt 'hơi nặng tay' khi thổi penalty ĐTQG Việt Nam khiến Duy Mạnh rời sân?

Trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng cùng với góc quay rõ nhất, ông Ilgiz Tantashev, trọng tài chính điều khiển trận đấu người Uzbekistan cho rằng cầu thủ Việt Nam Duy Mạnh đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.
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Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Saudi Arabia, tuy nhiên khi nhìn lại cả trận đấu, khán giả cho rằng trọng tài đã phạt hơi nặng tay. Các cầu thủ Saudi Arabia tổ chức tình huống tấn công cực nguy hiểm bên cánh phải ở phút 51. Khi đó, bóng từ biên được đưa thẳng vào vị trí trung tâm vòng 16m50, đến chân một cầu thủ chủ nhà trước khi được Đỗ Duy Mạnh lăn xả phá ra ngoài.
Trong lúc các cầu thủ và CĐV Việt Nam thở phào nhẹ nhõm thì tổ trọng tài quyết định xem lại tình huống bằng VAR. Trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng cùng với góc quay rõ nhất, ông Ilgiz Tantashev, trọng tài chính điều khiển trận đấu người Uzbekistan cho rằng Duy Mạnh đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Nay sau đó, Saudi Arabia nhờ thế được hưởng một quả phạt đền.
Bên cạnh thổi phạt penalty, ông Tantashev còn rút 2 thẻ vàng liên tiếp cho Duy Mạnh, đồng nghĩa với truất quyền thi đấu cầu thủ chơi hay nhất bên phía Việt Nam trong hiệp 1. Gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, tay của cầu thủ chúng ta giơ cao, có thiên hướng ngăn cản bóng bay vào vòng cấm. Đó là hành động được xem là ngăn cản tình huống ghi bàn của đối phương bằng tay nên bị thổi phạt. Quyết định của trọng tài Tantashev vì thế hợp lý.
Để thua Saudi Arabia khiến tuyển Việt Nam bị tụt xuống vị trí áp chót, chưa có điểm nào nhưng hơn Trung Quốc về hiệu số.
Đội hình ra sân
Saudi Arabia: Alowais, Alghannam, Alamri, Madu, Akhahrani, Otayf, Almalki, Almuwallad, Alfaraj, Aldawsari, Alshehri.
Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.
Ảnh: Tổng hợp