Trọng tài phạt 'hơi nặng tay' khi thổi penalty ĐTQG Việt Nam khiến Duy Mạnh rời sân?

Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Saudi Arabia, tuy nhiên khi nhìn lại cả trận đấu, khán giả cho rằng trọng tài đã phạt hơi nặng tay. Các cầu thủ Saudi Arabia tổ chức tình huống tấn công cực nguy hiểm bên cánh phải ở phút 51. Khi đó, bóng từ biên được đưa thẳng vào vị trí trung tâm vòng 16m50, đến chân một cầu thủ chủ nhà trước khi được Đỗ Duy Mạnh lăn xả phá ra ngoài.

Trong lúc các cầu thủ và CĐV Việt Nam thở phào nhẹ nhõm thì tổ trọng tài quyết định xem lại tình huống bằng VAR. Trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng cùng với góc quay rõ nhất, ông Ilgiz Tantashev, trọng tài chính điều khiển trận đấu người Uzbekistan cho rằng Duy Mạnh đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Nay sau đó, Saudi Arabia nhờ thế được hưởng một quả phạt đền.