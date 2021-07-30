Thánh 'ngoác mồm, nhe răng' cuồng K-Pop đến mức nổi hơn sao châu Á 9 năm trước giờ ra sao?

Người này tên thật là Lê Quang Thành. Năm ấy chàng là sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Khoảnh khắc để đời của anh chàng diễn ra tại sân bay Nội Bài, khi nhóm nhạc T-ara đến Việt Nam biểu diễn.

Việc giới trẻ Việt cuồng các OPA Kpop quá trớn đã có thời gian bị cộng đồng lên án. Thế nhưng hâm mộ ai, thần tượng thế nào đó là cách riêng của mỗi người. Chẳng ai có quyền cấm hay can thiệp. Điển hình nhất là một trường hợp nổi đình nổi đám khi T-ara đến Việt Nam. Một anh bạn đã vô tình nổi tiếng khắp MXH chỉ sau 1 đêm, vượt ra cái tầm... châu Á.

Cảnh chen chúc, dàn hàng ngang và khóc lóc nhe răng, há mồm của anh bạn đã vô tình lọt vào ống kính và được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Chỉ sau 1 đêm, hình ảnh của anh nhanh chóng nổi đình nổi đám không thua kém bất kỳ một hiện tượng mạng nào.

Hình ảnh gây bão của Quang Thành năm đó - Ảnh: Internet

"Thánh cuồng", "thánh cuồng T-ara", "thánh cuồng K-pop" là những biệt danh vui mà cư dân mạng dành cho anh chàng. Sau khi sự việc diễn ra, Quang Thành đã phải khóa trang Facebook, chuyển trạng thái hoạt động từ công khai sang bạn bè trên MXH.

Quang Thành ngoài đời thực trông rất cao ráo và điển trai nhé! - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, việc bị ghép mặt và chế ảnh meme cũng khiến anh chàng này bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Thời gian sau đó, Quang Thành giải thích: "Mình nghĩ có nhiều cách thể hiện niềm vui. Có người cười, người khóc, người hét lên khi niềm vui đạt đến tột cùng. Vậy tại sao con trai không thể khóc, không thể la hét khi gặp thần tượng của mình nhỉ?".

Anh còn nói thêm hành động đó không hề chứng tỏ bản thân yếu đuối: "Hành động khóc, la hét đó mang tính chất vui mừng chứ không phải yếu đuối. Các bạn xem đá bóng, vui mừng la hét lên, cũng không thiếu nhiều người bật khóc khi xem trực tiếp trên sân vận động cơ mà".

Nhóm T-ara từng chia sẻ lại hình ảnh này khiến fan vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

Tháng 12/2019, một thành viên của nhóm nhạc T-ara là Hyomin đã chia sẻ lại ảnh năm xưa của Lê Quang Thành trên MXH trong lần tới Việt Nam. Khán giả một lần nữa lại xuýt xoa ngưỡng mộ vì anh bạn đã nổi tiếng thêm một lần nữa. Hiện tại anh bạn đã tốt nghiệp đại học và có cuộc sống vô cùng thành công. Chuyện gì qua rồi cũng đã qua, quan trọng là hình ảnh ấy đối với các thần tượng Kpop là một kỉ niệm đẹp được lưu giữ mãi mãi trong sự nghiệp ca hát của họ.