NÓNG: Lộ danh tính kẻ dọa giết vợ con cầu thủ Việt Nam, khi biết thủ phạm cũng là nạn nhân ai nấy đều 'sốc'

Tin tức giải trí 29/07/2021 07:51

Người này xưng hô thô tục và dọa giết vợ con cầu thủ, khi phát hiện ra danh tính, ai cũng bất ngờ.

Việc bị hack tài khoản rồi kẻ xấu giả danh mượn tiền không còn lạ gì trên MXH. Tuy nhiên mới đây một cầu thủ đã lâm vào cảnh "dở khóc dở cười" khi có kẻ xấu hack tài khoản và mượn danh anh để "kiếm chác".

Sau khi những tin nhắn với nội dung khủng bố tinh thần, lời lẽ khó nghe lan truyền trên mạng cầu thủ Trần Văn Vũ đã trình báo cơ quan công an để mong nhận sự hỗ trợ giúp đỡ.

Trước đó vợ đội trưởng của CLB Khánh Hòa đã thông tin lên MXH ngày 2/7/2021 rằng Facebook chồng cô đã bị hack. Theo Bongdaplus, tài khoản H.R đã nhắn vô tài khoản bị hack của Trần Văn Vũ để hỏi chuyện thử việc ở CLB Khánh Hòa.

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Tài khoản Facebook của Trần Văn Vũ đã bị hack theo như vợ anh thông báo - Ảnh: Internet

Sau màn trao đổi, kẻ hack tài khoản đã ra giá cuối là 30 triệu nếu muốn HLV Võ Đình Tân để ý đến. Ngoài ra còn dặn kèm anh mua thêm bó hoa để lấy lòng. Thế nhưng sau khi chuyển tiền vô tài khoản khác (không phải của cầu thủ Trần Văn Vũ) thì H.R phát hiện mình bị lừa và nhắn tin đe dọa Trần Văn Vũ - lúc này đã chuyển qua một tài khoản Facebook cá nhân mới.

Cũng theo Bongdaplus, một nhân vật đã liên lạc và giải thích được cho là vợ của H.R cho biết: “Đang dịch thế này lại mất một số tiền lớn nên chồng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi sẽ liên lạc với vợ chồng anh Trần Văn Vũ để xin lỗi họ. Cũng mong rằng, mọi việc sẽ không đi quá xa. Tôi thay mặt chồng thành thật xin lỗi và mong vợ chồng anh Vũ bỏ qua chuyện hiểu lầm này”.

Hiện tại, sự việc hiện đang được cơ quan công an Khánh Hòa điều tra làm rõ.

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