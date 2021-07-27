'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á

Ngoài Hoa hậu Hong Kong thì Hoa hậu châu Á cũng dính ít nhiều điều tiếng khi khâu tuyển chọn thí sinh quá sơ sài. Năm nay cuộc thi Hoa hậu châu Á 2021 do đài ATV tổ chức diễn ra vào ngày 26/7 với sự tranh tài của 44 thí sinh. Phần thi hỉnh thể trong trang phục bikini có lẽ là nơi để thí sinh khoe dáng ngọc và được khán giả quan tâm nhiều nhất thế nhưng ở cuộc thi Hoa hậu châu Á năm nay thì hoàn toàn khác biệt với lượt xem trực tiếp chỉ có 53 người.

Khán giả cho rằng các thí sinh nên luyện thêm trước khi bước lên sân khấu

Công chúng và giới truyền thông đều xỉu ngang dọc khi chứng kiến ngoại hình của các thí sinh. Khán giả cho rằng chất lượng thí sinh quá tệ, số đo, chiều cao đều không đạt chuẩn. Có lẽ vì điều này mà lượng người xem trên sóng trực tiếp giảm chóng mặt. Theo HK01, đây là con số thấp kỷ lục trong lịch sử cuộc thi hoa hậu châu Á.