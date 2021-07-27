'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á

Tin tức giải trí 27/07/2021 08:59

Hoa hậu châu Á tề tựu nhiều thí sinh sở hữu 3 vòng như bà nội trợ, thậm chí có thí sinh còn phì nhiêu hơn các bà mẹ bỉm sữa khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.

Ngoài Hoa hậu Hong Kong thì Hoa hậu châu Á cũng dính ít nhiều điều tiếng khi khâu tuyển chọn thí sinh quá sơ sài. Năm nay cuộc thi Hoa hậu châu Á 2021 do đài ATV tổ chức diễn ra vào ngày 26/7 với sự tranh tài của 44 thí sinh. Phần thi hỉnh thể trong trang phục bikini có lẽ là nơi để thí sinh khoe dáng ngọc và được khán giả quan tâm nhiều nhất thế nhưng ở cuộc thi Hoa hậu châu Á năm nay thì hoàn toàn khác biệt với lượt xem trực tiếp chỉ có 53 người.

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'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 2'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 3'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 4'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 5

Khán giả cho rằng các thí sinh nên luyện thêm trước khi bước lên sân khấu 

Công chúng và giới truyền thông đều xỉu ngang dọc khi chứng kiến ngoại hình của các thí sinh. Khán giả cho rằng chất lượng thí sinh quá tệ, số đo, chiều cao đều không đạt chuẩn. Có lẽ vì điều này mà lượng người xem trên sóng trực tiếp giảm chóng mặt. Theo HK01, đây là con số thấp kỷ lục trong lịch sử cuộc thi hoa hậu châu Á.

Không dừng lại ở đó, năm ngoái cuộc thi này cũng dính không ít lùm xùm về giải thưởng, các thí sinh đoạt giải cũng chẳng có hoạt động nào nổi bậc.

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'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 7

Dàn thí sinh có chất lượng chưa xứng tầm cái tên châu Á của nó 
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'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 9

'Xỉu nhẹ' trước hình xăm khó hiểu, số đo 3 vòng chỉ thua 'mẹ bỉm sữa' của dàn thí sinh Hoa hậu châu Á - Ảnh 10

Một số Hoa hậu ở các cuộc thi khác cũng bị fan cho là chưa xứng tầm vương miện, tuy nhiên các cô đều có nét đẹp tri thức đáng ngưỡng mộ 

Hiện tại, hình ảnh các thí sinh hoa hậu châu Á vẫn gây sốc cho cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến không mấy hài lòng.

Ảnh: Tổng hợp

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