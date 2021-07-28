SỐC: Nữ streamer cực nổi bôi dầu bóng loáng bị cấm kênh vĩnh viễn vẫn 'lột sạch' 100% chỉ để nhận donate 'lắt nhắt'?

Tin tức giải trí 28/07/2021 08:45

Cấm kênh thì đã sao, cô nàng streamer này còn dám lột sạch 100% trên sóng để nhận lắt nhắt từng đồng bạc của người đưa ra thách thức vô cùng phản cảm.

Da Hee nổi đình nổi đám trong cộng đồng streamer, bên cạnh đó, cô từng bị nền tảng AfreecaTV cấm kênh 1 tuần với lí do bôi dầu bóng loáng lên cơ thể và tạo dáng phản cảm để ăn mừng sinh nhật. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sẵn sàng có hành động khoe thân trần trụi trên sóng để nhận tiền donate của mọi người.

Cụ thể, trong một lần nhận lời khách thức của cư dân mạng, một người đã đưa ra yêu cầu lột sạch thì streamer sẽ nhận được 500 nghìn Won (tương đương với 10 triệu đồng). Lúc hotgirl hoàn thành xong màn khoe thân thì nhân vật này sẽ donate thêm 500 nghìn Won nữa, tổng cộng số tiền Da Hee nhận về là 1 triệu Won (tương đương 20 triệu đồng).

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SỐC: Nữ streamer cực nổi bôi dầu bóng loáng bị cấm kênh vĩnh viễn vẫn 'lột sạch' 100% chỉ để nhận donate 'lắt nhắt'? - Ảnh 2

Hành động này của nữ streamer nhận vô số chỉ trích từ MXH

Cứ tưởng cô gái sẽ ngần ngại trước màn yêu cầu này nhưng không hề, ngay sau đó nữ streamer đã lột ngay trên sóng. Cô còn tạo nhiều dáng phản cảm khiến cư dân mạng chóng mặt. Việc nude 100% khiến cô bị dân mạng chỉ trích kịch liệt. Ngoài ra sau đó cô còn bị cấm kênh 1 tháng.

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Trước đó, Da Hee cũng từng bị nhiều kênh đưa vào danh sách đen. Hotgirl còn phải xóa nhiều clip phản cảm trên YouTube. Cũng vì khoe thân mà cô còn bị một kênh cấm vĩnh viễn.

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SỐC: Nữ streamer cực nổi bôi dầu bóng loáng bị cấm kênh vĩnh viễn vẫn 'lột sạch' 100% chỉ để nhận donate 'lắt nhắt'? - Ảnh 6SỐC: Nữ streamer cực nổi bôi dầu bóng loáng bị cấm kênh vĩnh viễn vẫn 'lột sạch' 100% chỉ để nhận donate 'lắt nhắt'? - Ảnh 7

Những màn khoe thân quá đà của một số streamer hiện nay 

Không chỉ Da Hee, bất chấp sự phản đối, nhiều streamer hiện nay vô tư khoe thân, khoe ngực lên mạng để câu kéo views nhận về vô số lời chỉ trích. 

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Từ khóa:   lộ ngực lộ hàng hotgirl

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