Da Hee nổi đình nổi đám trong cộng đồng streamer, bên cạnh đó, cô từng bị nền tảng AfreecaTV cấm kênh 1 tuần với lí do bôi dầu bóng loáng lên cơ thể và tạo dáng phản cảm để ăn mừng sinh nhật. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sẵn sàng có hành động khoe thân trần trụi trên sóng để nhận tiền donate của mọi người.

Cụ thể, trong một lần nhận lời khách thức của cư dân mạng, một người đã đưa ra yêu cầu lột sạch thì streamer sẽ nhận được 500 nghìn Won (tương đương với 10 triệu đồng). Lúc hotgirl hoàn thành xong màn khoe thân thì nhân vật này sẽ donate thêm 500 nghìn Won nữa, tổng cộng số tiền Da Hee nhận về là 1 triệu Won (tương đương 20 triệu đồng).